TPHCM được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026

Cụ thể 3 hạng mục gồm: Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á năm 2026 (Asia’s Leading Business Travel Destination 2026); Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026 (Asia’s Leading Festival & Event Destination 2026); Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2026 dành cho Sở Du lịch TPHCM (Asia’s Leading City Tourist Board 2026).

Dịp này, một số doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khu nghỉ dưỡng… cũng được tôn vinh ở các hạng mục khác nhau. Trong đó, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - liên doanh giữa Saigontourist Group và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) được vinh danh tại hạng mục Trung tâm Hội nghị và Hội thảo Hàng đầu Việt Nam (Vietnam’s Leading Meetings & Conference centre 2026).

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel được vinh danh tại 2 hạng mục, gồm Nhà Điều hành Tour trọn gói Hàng đầu châu Á (Asia's Leading Tour Operator 2026); Nhà Điều hành Tour trọn gói Hàng đầu Việt Nam (Vietnam's Leading Tour Operator 2026).

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel, cho biết sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp cần tiếp tục làm mới nền tảng bằng những giá trị phù hợp với tương lai.

Bước vào chặng đường mới, Vietravel kiên định với định hướng "xanh – số – kết nối sâu", lấy khách hàng làm trung tâm. Tập đoàn nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế, giàu bản sắc dân tộc và đóng góp những giá trị tích cực, bền vững cho ngành du lịch, cộng đồng, đất nước.

Ông Lại Minh Duy, Chủ tịch HĐQT TSTtourist, nhận giải thưởng từ ông Graham E. Cooke - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của World Travel Awards

Bên cạnh đó, TSTtourist cũng được xướng tên tại hạng mục Công ty du lịch hàng đầu Việt Nam (Vietnam’s Leading Travel Agency 2026), sau lần đầu nhận giải vào năm 2018. Ông Lại Minh Duy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TSTtourist, cho biết giải thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với hành trình 30 năm trưởng thành, phát triển của doanh nghiệp.

"Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chuẩn mực dịch vụ và mở rộng kết nối Việt Nam với thế giới, đồng thời đưa những giá trị đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế", ông Lại Minh Duy cho hay.

Được ví như “Giải Oscar của ngành du lịch”, World Travel Awards ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng thường niên có uy tín quốc tế, tôn vinh các thương hiệu, tổ chức và doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực lữ hành, hàng không, lưu trú và dịch vụ du lịch. Qua hơn ba thập kỷ, giải thưởng trở thành dấu ấn được ngành du lịch quốc tế quan tâm, ghi nhận chất lượng và vị thế của các doanh nghiệp tại từng thị trường.