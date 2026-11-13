TPHCM được vinh danh địa phương có chất lượng phục vụ hành chính công tốt nhất dựa trên trải nghiệm của người dân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số. Ảnh: TRUNG KIÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận 34 địa phương đã triển khai các cơ chế khuyến khích miễn, giảm phí, lệ phí, qua đó người dân chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin cho cơ quan Nhà nước. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, từng bước thay thế việc sử dụng hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính. Các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 634 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, mức độ sử dụng dịch vụ số giữa các nhóm dân cư, địa bàn chưa đồng đều. Dù số người thường xuyên sử dụng ứng dụng VNeID ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mới chỉ đạt trên 59%. Tình trạng lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng vẫn phức tạp; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ số chưa đồng đều.

Đoàn TPHCM nhận biểu trưng tại lễ vinh danh. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TPHCM

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, phát huy nền tảng Bình dân học vụ số; hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số. Các trung tâm phục vụ hành chính công phải bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Mở rộng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và các ưu đãi để khuyến khích người dân tham gia môi trường số.

“Phải chuyển mạnh từ tư duy vận động người dân sử dụng sang tạo ra lợi ích để người dân chủ động tham gia và hình thành thói quen số”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và khai thác dữ liệu thực chất, hiệu quả, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu; tiếp tục phát triển VNeID và các nền tảng số thành điểm truy cập thuận tiện, tin cậy; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cấp chữ ký số và cung cấp tiện ích thiết yếu trong thanh toán, an sinh xã hội, y tế, giáo dục... Mỗi dịch vụ mới phải mang lại hiệu quả cụ thể, giúp giảm quy trình, thời gian xử lý, số lần đi lại và thành phần hồ sơ.

Đoàn TPHCM chụp ảnh cùng các đại biểu tại chương trình. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TPHCM

Dịp này, Ban Tổ chức đã vinh danh, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026. Trong đó, UBND TPHCM được lựa chọn trao biểu trưng ở hạng mục “Địa phương có chất lượng phục vụ hành chính công tốt nhất dựa trên trải nghiệm thực tế của người dân”, nhằm ghi nhận những nỗ lực nổi bật của thành phố trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố hiện cung cấp hơn 1.600 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 76%, đặc biệt mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt hơn 99%.