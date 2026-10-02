TPHCM được giao phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và cho thuê

Nhằm đẩy nhanh Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, đầu năm 2026 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đánh giá của Chính phủ, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương, việc phát triển nhà ở xã hội thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, thủ tục đầu tư xây dựng được đơn giản hóa nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án.

TPHCM được giao phát triển hơn 181.000 căn nhà NOXH, nhà cho thuê đến năm 2030

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm còn thiên về nhà ở để sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với mức giá phù hợp của người lao động rất lớn. Trước thực tế trên, Chính phủ thống nhất điều chỉnh mục tiêu của Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, đồng thời giao lại chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cho các địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết 303/NQ-CP được ban hành nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Theo Nghị quyết, Chính phủ xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm hiện thực hóa quan điểm “quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân”, bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả.

Bên cạnh nhà ở để bán, Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự và nâng cao năng suất lao động, qua đó góp phần ổn định thị trường bất động sản. Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Chính phủ đồng thời yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương; huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản lớn có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Theo Nghị quyết 303/NQ-CP, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương là 899.857 căn; trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê là 191.023 căn. Riêng TPHCM được giao chỉ tiêu xây dựng 181.257 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Cụ thể, năm 2026, TPHCM phải phát triển 9.000 căn; năm 2027 là 57.657 căn; năm 2028 là 38.200 căn; năm 2029 là 38.200 căn và năm 2030 là 38.200 căn. Các chỉ tiêu này bao gồm nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua và nhà ở cho thuê.

Đáng chú ý, Chính phủ tách riêng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và nhà ở cho thuê. Điều này cho thấy định hướng tăng nguồn cung nhà cho thuê thay vì chỉ tập trung vào nhà ở để sở hữu. Giai đoạn 2026-2030, TPHCM được giao chỉ tiêu 52.000 căn nhà ở cho thuê. Cụ thể, năm 2026 là 2.000 căn, năm 2027 là 5.000 căn, năm 2028 là 10.000 căn, năm 2029 là 15.000 căn và đến năm 2030 là 20.000 căn. Như vậy, chỉ tiêu nhà cho thuê tại TPHCM được nâng dần qua từng năm, đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn cuối của kế hoạch.

Mở “luồng xanh” cho các dự án NOXH và cho thuê

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; đồng thời rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để tập trung triển khai.

Các dự án NOXH và nhà ở cho thuê sẽ nhận được nhiều ưu đãi và tháo gỡ thủ tục hành chính. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, đối với những dự án đã khởi công, địa phương phải đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương nghiên cứu, chỉ đạo chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, cho thuê mua và giảm nhà ở xã hội để bán. Cùng với đó, khẩn trương lập, phê duyệt danh mục các khu đất dành cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bố trí đủ quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đối với nhà đầu tư đã có sẵn quỹ đất sạch phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và có đủ năng lực tài chính, địa phương cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đề xuất dự án để thực hiện giao chủ đầu tư theo quy định. Đồng thời, Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Theo đó, các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường được yêu cầu thực hiện đồng thời, song song; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Mục tiêu là cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, qua đó đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án vào triển khai thực tế.

Song song với việc tháo gỡ thủ tục, các bộ, ngành và địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Chính phủ yêu cầu phát huy hoạt động giám sát của cộng đồng, bảo đảm các công trình, dự án được thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế, bảo đảm chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí.

Nghị quyết 303/NQ-CP có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.