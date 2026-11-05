TPHCM: Đưa văn hóa, di sản trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển và hội nhập

Sáng 5/11, tại buổi họp báo công bố các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đại diện Bộ VHTTDL cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã sẵn sàng cho 406 chương trình, sự kiện. Trong đó, bao gồm 282 hoạt động văn hóa, nghệ thuật; 36 hoạt động thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm. Mục tiêu cốt lõi của chuỗi sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn tạo không gian để các tầng lớp Nhân dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị tinh thần.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí thông tin tại họp báo - Ảnh: Thắng Lợi

Dấu ấn lịch sử nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm

Điểm nhấn quan trọng và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc nhất của chuỗi hoạt động năm nay là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Cách đây trọn 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị đã trở thành dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng của Người về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay.

Lễ kỷ niệm trọng thể này dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) – một thiết chế văn hóa mang tầm cỡ quốc tế, biểu tượng cho sự hội tụ và tỏa sáng của nghệ thuật đương đại và truyền thống.

Song song với đó, ở cấp Trung ương, nhiều nền tảng và chương trình thiết thực đã được khởi động. Tiêu biểu là việc ra mắt "Bản đồ số Văn hóa Việt Nam" giúp kết nối, cập nhật liên tục các dữ liệu di sản; cùng chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” kéo dài từ 12/10 đến 30/11.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam (từ 18 đến 24/11) sẽ là một "bữa tiệc" hình ảnh đặc sắc. Lễ khai mạc Tuần phim diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Đặc biệt, để văn hóa thực sự bám rễ vào quần chúng, bên cạnh các suất chiếu rạp miễn phí (22-24/11), hàng loạt buổi chiếu phim lưu động sẽ được tăng cường, mang ánh sáng điện ảnh đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo – những địa bàn chiến lược, phên dậu của Tổ quốc.

Hà Nội - Trái tim của chuỗi sự kiện và "đêm hội 50.000 người"

Thủ đô Hà Nội sẽ là tâm điểm bừng sáng trong những ngày tháng 11 lịch sử. Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ được khởi động tại không gian Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ (sáng 21/11). Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay sẽ được biến thành các không gian trải nghiệm di sản và sân khấu nghệ thuật đường phố rực rỡ suốt nhiều ngày.

Đặc biệt, vào 20h00 ngày 24/11, một chương trình nghệ thuật phức hợp quy mô lớn sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, do UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp cùng Bộ VHTTDL. Với sức chứa dự kiến lên tới 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, đây hứa hẹn sẽ là bản hòa ca hào hùng, thắp sáng niềm tự hào dân tộc.

TP Hồ Chí Minh: Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai

Nhằm phát huy vai trò đầu tàu kinh tế - văn hóa, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Thành phố đặt mục tiêu đưa văn hóa, di sản trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Các sự kiện tại đây được tổ chức gắn liền với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026).

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thành phố sẽ thực hiện miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem biểu diễn nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát, rạp xiếc do Nhà nước quản lý đối với học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện tại TP Hồ Chí Minh là "Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt" diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, khai mạc lúc 19h00 ngày 22/11. Cũng tại tuyến phố đi bộ này, từ ngày 22 đến 24/11, Thành phố sẽ dàn dựng các không gian ngoài trời hiện đại nhằm giới thiệu tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa nổi bật.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM tại buổi họp báo trực tuyến tại đầu cầu TP.HCM- Ảnh: Thắng Lợi

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết khắp mọi miền Tổ quốc

Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ sôi nổi tại Thủ đô mà còn lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp các tỉnh, thành phố, bám sát đặc trưng văn hóa của từng vùng miền.

Tại khu vực phía Bắc, Bắc Ninh rộn ràng với Liên hoan các làng Quan họ gốc và hát Quan họ trên thuyền; Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc (22–23/11). Các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn chú trọng trình diễn di sản đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, giới thiệu nghề thủ công truyền thống. Quảng Ninh và Ninh Bình khéo léo kết hợp văn hóa với du lịch qua các chương trình quảng bá di sản Yên Tử và không gian thực hành di sản phi vật thể tại Cố đô Hoa Lư.

Ngược vào miền Trung và Tây Nguyên, Cố đô Huế mang đến không gian hoài cổ với chương trình “Tình khúc Huế”, trải nghiệm Ca Huế, Bài chòi và đặc biệt là triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số. Đà Nẵng hiện đại với phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn. Trong khi đó, không gian đại ngàn Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk) lại vang vọng tiếng cồng chiêng qua các kỳ Festival, tôn vinh nét đẹp hoang sơ, huyền thoại của đồng bào các dân tộc. Tại duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa rực rỡ với chương trình “Thanh âm quê hương” và các hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar.

Tại khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang vinh dự đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất cấp tỉnh. Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau và Tây Ninh đồng loạt tổ chức các Tuần lễ Văn hóa gắn với Lễ hội truyền thống đặc sắc như Oóc Om Bóc, đua ghe Ngo, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer. Các thiết chế văn hóa cơ sở, từ không gian ẩm thực Nam Bộ đến các thư viện lưu động đều mở cửa đón đông đảo bà con nhân dân.

Có thể nói, với 406 hoạt động được chuẩn bị công phu, trải dài từ thành thị đến nông thôn, từ miền ngược đến miền xuôi, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường 80 năm thực hiện đường lối văn hóa của Đảng, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh mềm của Việt Nam: Lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm động lực để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển bền vững.