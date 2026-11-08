TPHCM: Đưa thông điệp về ý thức chấp hành pháp luật đến gần hơn với các tầng lớp Nhân dân

Ngày 8/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, với chủ đề "Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình". Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Người dân tham gia chương trình đi bộ

Đây là hoạt động thiết thực hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đồng thời chào mừng 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 (9/11/1946 - 9/11/2026), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Chương trình có gần 7.000 người tham gia, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, luật sư, doanh nghiệp và người dân.

Thông qua hình thức đi bộ đồng hành, Ban tổ chức mong muốn đưa thông điệp về ý thức chấp hành pháp luật đến gần hơn với các tầng lớp Nhân dân; khuyến khích mỗi người chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ và trách nhiệm đối với cộng đồng. Hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh.

Đoàn đi bộ di chuyển trên quãng đường khoảng 1,5km, xuất phát từ đường Lê Duẩn, qua các tuyến đường Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và trở về điểm xuất phát trên đường Lê Duẩn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức vào ngày 9/11 hàng năm theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Đây là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam; đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và các đại biểu tham gia đi bộ

Qua hơn 14 năm triển khai, TPHCM không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều mô hình thiết thực như tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thành phố tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị; bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ, thông suốt cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông chính sách tác động lớn với người dân như đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội. Phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Lực lượng vũ trang TP tham gia đi bộ

Để tiếp tục đưa tinh thần thượng tôn pháp luật vào đời sống, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2030. Thành phố cần đổi mới công tác tuyên truyền, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và truyền thông chính sách ngay từ khâu xây dựng, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội.

Thành phố cần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường hướng về cơ sở, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trẻ em và người yếu thế; lắng nghe phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách. Hiệu quả thực thi pháp luật không chỉ thể hiện qua công tác quản lý mà còn phải được đánh giá bằng chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đồng thời bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh con người.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân chung sức đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào đời sống sâu rộng, thực chất, để ý thức thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực trong suy nghĩ và hành động, góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.