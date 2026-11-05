TPHCM đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến từng trường học, khu dân cư

Ca sĩ Yongdy biểu diễn tại Trường THCS Tân Hải, phường Tân Hải, TPHCM, ngày 4/11.

Trong Quý IV năm 2026, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TPHCM tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình”, triển khai tại các trường học và khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Ca sĩ Yongdy biểu diễn tại Trường THCS Tân Hải, phường Tân Hải, TPHCM, ngày 4/11.

Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, nhất là thế hệ trẻ, trong công tác phòng, chống ma túy.

Đông đảo học sinh, người dân đến Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ, TPHCM để xem các chương trình biểu diễn của ca sĩ, nghệ sĩ phòng chống ma tuý, sáng 5/11.

Cụ thể, từ ngày 4/11/2026 đến ngày 1/12/2026, các chương trình suất diễn tuyên truyền lưu động về phòng chống ma tuý sẽ đến với 12 địa phương tại TPHCM, gồm: phường Tân Hải, phường Phú Mỹ, phường Long Hương, phường Tân Thành, phường Tân Phước, xã Long Điền, xã Nghĩa Thành, xã Long Sơn, xã Châu Đức, xã Châu Pha, phường Tam Long, xã Hồ Tràm.

Học sinh, người dân tìm hiểu về những mánh khoé, thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma tuý, cách nhận biết các loại ma tuý để phòng tránh.

Với thời lượng 70 phút, mỗi chương trình được thiết kế như một không gian truyền thông đa dạng, kết hợp giữa nghệ thuật và kiến thức thực tiễn. Tâm điểm là tiểu phẩm kịch “Chuyến hàng lật mặt” (phần 1 và 2), tái hiện những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, cảnh báo những cạm bẫy mà người lao động và thanh thiếu niên dễ mắc phải trước sức hút của vật chất.

Các vũ đoàn cũng trực tiếp đến với người dân để tuyên tuyền phòng chống ma tuý.

Sức hút chương trình còn đến từ loạt tiết mục ca múa nhạc như “Xin chào Thành phố”, “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình”, “Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình”, “Vì Bình Yên Thành Phố” với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Yongdy và Vũ đoàn Sen Trắng. Đặc biệt, nghệ sĩ Đức Joker sẽ mang đến tiết mục ảo thuật tương tác, lồng ghép thông điệp cảnh giác trước những thủ đoạn che giấu, đánh lừa sự chú ý liên quan đến ma túy mới.

Học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp tham gia chương trình sáng 5/11.

Không dừng ở biểu diễn, chương trình dành thời lượng để lực lượng PC04 và Câu lạc bộ tình nguyện Vì Bình Yên Thành Phố trực tiếp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và tổ chức giao lưu, đố vui kiến thức có thưởng. Các mẫu vật mô phỏng cũng được giới thiệu tại không gian truyền thông cộng đồng, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các loại ma túy mới và thủ đoạn ngụy trang.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là hoạt động cổ động trực quan được triển khai tại 12 xã, phường, với hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu cùng không gian triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy.

Các em học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp hào hứng khi được lực lượng công an nhân dân chỉ dẫn cách nhận diện những mánh khoé của tội phạm ma tuý.

Sau hơn 1 ngày biểu diễn lưu động, các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý này nhận được sự quan tâm của đông đảo bà con, học sinh, phụ huynh. Theo ban tổ chức, đến chiều ngày 5/11 đã có khoảng 3.000 học sinh và người dân phường Tân Hải, phường Phú Mỹ đến xem.