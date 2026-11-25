Diện mạo mới và bài toán quản lý ở địa bàn đa sắc màu văn hóa

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại các phường Rạch Ông, Hưng Phú, Phường 4 và một phần Phường 5 thuộc Quận 8 trước đây, phường Chánh Hưng hiện có diện tích 4,61km², dân số khoảng 190.707 người. Trong đó, có 13.505 người thuộc các dân tộc thiểu số sinh sống đan xen, chủ yếu là đồng bào Hoa, Chăm và Khmer.

Bên cạnh đó, trên địa bàn phường có 63 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú. Đặc điểm này vừa là nét đặc trưng của địa phương, vừa đặt ra những yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn ổn định xã hội.

Nhận thức sâu sắc điều này, Đảng ủy, chính quyền phường Chánh Hưng luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thay vì tiếp cận một cách hành chính cứng nhắc, địa phương đã chọn phương châm lấy sự chân thành, gần gũi làm nền tảng, lấy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật làm "chìa khóa" để tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ tự nhiên đi vào đời sống một cách bền vững nhất.

Một trong những điểm sáng nổi bật làm nên hiệu quả công tác dân vận và phổ biến pháp luật tại phường Chánh Hưng chính là sự linh hoạt, không rập khuôn. Chính quyền địa phương xác định rằng, muốn pháp luật đến được với bà con thì nội dung tuyên truyền phải "trúng" và "đúng" với nhu cầu thực tế, đồng thời phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán của từng cộng đồng dân tộc, tôn giáo.

UBND phường Chánh Hưng thường xuyên tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho bà con dân tộc và người dân trên địa bàn

Thay vì những buổi phổ biến văn bản luật dàn trải, phường tập trung chắt lọc và truyền tải những quy định gắn liền với hơi thở cuộc sống hằng ngày của đồng bào dân tộc. Đó là các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo giúp bà con hiểu rõ quyền tự do tín ngưỡng đi đôi với trách nhiệm tuân thủ pháp luật; là những chính sách thiết thực về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục và các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi an sinh của mỗi gia đình.

Bên cạnh đó, các nội dung về phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và xây dựng nếp sống văn minh đô thị cũng được lồng ghép khéo léo, dễ hiểu.

Các kênh truyền tải được đa dạng hóa tối đa thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các buổi họp khu phố và sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Bà con không chỉ nắm bắt được quy định để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ trong gia đình và khu dân cư.

Phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức viện tôn giáo và người có uy tín

Nếu nội dung thiết thực là điều kiện cần, thì phương thức truyền đạt thông qua những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng chính là điều kiện đủ tạo nên thành công cho phường Chánh Hưng. Địa phương đã phát huy rất tốt vai trò của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và đặc biệt là đội ngũ 12 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bằng uy tín cá nhân, sự am hiểu sâu sắc về văn hóa truyền thống cũng như ngôn ngữ, tập quán của cộng đồng mình, các chức sắc và người có uy tín đã trở thành những "tuyên truyền viên". Những quy định pháp luật qua lời giải thích thấu tình đạt lý của họ trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và có sức thuyết phục cao hơn bao giờ hết. Mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền địa phương và các cơ sở tôn giáo ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ trọng, đồng thời lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Chính từ niềm tin được vun đắp, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn không chỉ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật mà còn tích cực đồng hành cùng chính quyền trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Tiêu biểu, Họ đạo Quận 8, chùa Long Vân, đình Hưng Phú và đình Khánh Bình đã chủ động xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại cơ sở. Qua đó, các địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn trở thành nơi lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp và ý thức thượng tôn pháp luật đến đông đảo tín đồ, người dân.

Trao đổi với VietNamNet, ông Dương Văn Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết, nhờ vai trò của các vị chức sắc, chức viện tôn giáo và người có uy tín nên, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn phường luôn ổn định, không phát sinh điểm nóng hay các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó, tích cực chung tay cùng chính quyền giữ gìn an ninh trật tự tại từng con hẻm, khu phố.

Cũng theo ông Dân thời gian tới, địa phương tiếp tục xác định nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo và phổ biến pháp luật phải gắn liền với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chính quyền phường sẽ duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ chức sắc tôn giáo và những người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong cộng đồng.