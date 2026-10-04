TPHCM: Đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến từng người dân, khu dân cư

Đưa kiến thức đi cùng thực hành

Sáng 04/10, UBND P.Tân Bình tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH tại Nhà văn hóa phường (40/19D Ấp Bắc). Chương trình gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026), tiếp nối chuỗi hoạt động tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án PCCC&CNCH tại địa phương.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ lồng sắt, mở lối thoát nạn

Theo kế hoạch tổ chức, sau lễ phát động, đoàn xe tuyên truyền lưu động đi qua các trục đường chính như: Trường Chinh, Âu Cơ, Bàu Cát, Đồng Đen, Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa. Công an phường, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quân sự, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ được huy động tham gia, đưa các khuyến cáo phòng cháy đến khu dân cư.

Hoạt động tuyên truyền được bố trí thành hai giai đoạn: diễu hành trên các trục đường chính, sau đó chia thành 3 - 4 tổ nhỏ tiếp cận hẻm sâu, khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê. Các tổ phối hợp Ban điều hành khu phố thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp biện pháp bảo đảm an toàn.

Lực lượng Công an, Dân quân trật tự và ANTT cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền phòng chống cháy nổ

Người dân trên địa bàn phường tiếp nhận tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và thoát nạn

Qua tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, người dân tự nguyện tháo gỡ lồng sắt, “chuồng cọp” hoặc mở thêm lối thoát nạn tại ban công; di dời bảng hiệu, biển quảng cáo che chắn lối thoát hiểm, góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư.

Trước đó, ngày 03/10, tại khu dân cư trên địa bàn phường, Công an phường Tân Bình phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 14 tổ chức tuyên truyền, tập huấn và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Trong tình huống giả định, lực lượng tại chỗ thực hành báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn, tìm kiếm cứu người, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; đồng thời phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi tình huống phát triển phức tạp.

Nhiều điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn PCCC được ra mắt

Diễn tập phản ứng chữa cháy và thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn

Qua thực tập, những nội dung vốn được truyền đạt bằng lý thuyết được chuyển thành thao tác cụ thể. Người tham gia được làm quen với cách xử lý khi phát hiện cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy, tổ chức thoát nạn và phối hợp cứu người.

Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong kế hoạch hưởng ứng ngày 04/10 của địa phương: bên cạnh tuyên truyền, cần tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, xử lý đám cháy ban đầu, thoát nạn, gọi 114 và cứu người.

Củng cố “cánh tay nối dài” tại khu dân cư

Cùng với trang bị kỹ năng cho người dân, P.Tân Bình tiếp tục củng cố các mô hình và lực lượng PCCC tại cơ sở.

Trong đợt hoạt động, địa phương ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng; đồng thời công bố quyết định thành lập 32 đội PCCC dân phòng và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng này.

Trao quyết định thành lập các đội PCCC dân phòng trên địa bàn P.Tân Bình

Việc xây dựng Tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng nhằm tăng khả năng hỗ trợ giữa các hộ dân, nhất là tại khu vực đông dân cư, hẻm nhỏ. Khi phát hiện sự cố, người dân có thể nhanh chóng báo động, hỗ trợ thoát nạn và tiếp cận phương tiện chữa cháy để xử lý ban đầu.

Theo kế hoạch, các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tiếp tục được rà soát, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Đối với lực lượng PCCC dân phòng, nội dung huấn luyện tập trung vào kiến thức phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn, cứu người; cách sử dụng, kiểm tra và bảo quản phương tiện PCCC. Qua đó, lực lượng cơ sở được trang bị thêm kỹ năng để tham gia xử lý tình huống khi có yêu cầu.

Cảnh sát CC&CNCH KV14 tập huấn cho lực lượng PCCC dân phòng

Thông qua xây dựng các mô hình an toàn, củng cố lực lượng dân phòng và tổ chức thực tập phương án, P.Tân Bình từng bước nâng cao khả năng phòng ngừa, xử lý cháy, nổ ngay tại cơ sở. Người dân được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, thực hành kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH 04/10 cũng đặt ra yêu cầu duy trì công tác phòng cháy thường xuyên tại mỗi hộ gia đình. Kiểm tra hệ thống điện, bảo đảm lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy và tham gia Tổ liên gia là những việc thiết thực, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và cộng đồng.