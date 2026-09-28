TPHCM: Du lịch bứt phá, tổng thu 9 tháng năm 2026 tăng hơn 43% so với cùng kỳ

Điểm sáng của ngành du lịch

Theo báo cáo của Sở Du lịch TPHCM, ngành du lịch TP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đóng góp tích cực vào khu vực dịch vụ và mục tiêu tăng trưởng GRDP của TPHCM. Một trong những điểm sáng đáng chú ý là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của thị trường khách quốc tế.

Trong tháng 9-2026, TPHCM ước đón hơn 746.000 lượt khách quốc tế, tăng 3,48% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 8,5 triệu lượt, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 77,4% kế hoạch năm.

Khách du lịch tham quan, mua sắm tại TPHCM

Khách du lịch nội địa trong 9 tháng ước đạt gần 39,6 triệu lượt, bằng 79,1% kế hoạch năm. Dù con số này giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng tổng thu du lịch lại tăng rất mạnh. Cụ thể, tổng thu du lịch 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với mức 197.186 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025 và đã hoàn thành 85,7% kế hoạch cả năm là 330.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ngành du lịch Thành phố, dù khách nội địa giảm nhẹ do tác động của giá vé máy bay và xu hướng thắt chặt chi tiêu, tổng thu vẫn tăng cao. Sở Du lịch cho rằng kết quả này cho thấy định hướng phát triển các chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao đang phát huy hiệu quả, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu bình quân của du khách. Đối với thị trường quốc tế, Thành phố tập trung khai thác những thị trường trọng điểm, có khả năng chi tiêu cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và khu vực Đông Bắc Á.

Không chỉ tăng các chỉ tiêu về khách và doanh thu, 9 tháng đầu năm cũng ghi nhận hàng loạt hoạt động nhằm làm mới sản phẩm và tăng sức cạnh tranh cho du lịch TPHCM. Trong đó, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 thu hút sự tham gia của các đại sứ, nghệ nhân, nhà thiết kế và cộng đồng doanh nghiệp. Đến giữa tháng 3-2026, sự kiện đã ghi nhận gần 300 tin, bài trên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; các hoạt động truyền thông trên nền tảng số đạt hàng chục triệu lượt tiếp cận.

Một sản phẩm mới đang được Thành phố thúc đẩy là chương trình “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng máy bay trực thăng. Sở Du lịch đã ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm này trong tháng 7-2026, hướng đến bổ sung những trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Cùng với đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026), diễn ra từ ngày 27 đến 29-8, có hơn 520 đơn vị triển lãm, 309 đại biểu người mua quốc tế cùng đại diện báo chí, nhà sáng tạo nội dung và đối tác truyền thông quốc tế đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hội chợ ghi nhận khoảng 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B, tạo cơ hội để doanh nghiệp Thành phố tiếp cận các hãng lữ hành và thị trường khách quốc tế.

Riêng chuỗi hoạt động trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách đến TPHCM, mang lại tổng thu du lịch khoảng 4.900 tỷ đồng. Những kết quả trên gắn với định hướng đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Thành phố, từ du lịch đường thủy, MICE, sinh thái, biển đảo, y tế đến các trải nghiệm ngắm Thành phố từ trên cao. Mục tiêu không chỉ là tăng lượng khách mà còn hình thành những chuỗi trải nghiệm có giá trị cao và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến TPHCM.

Tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong năm 2026, Sở Du lịch đã tham mưu UBND TPHCM ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 25-5-2026 về Quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ trật tự an toàn du lịch, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng quản lý du lịch trên địa bàn. Trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch xác định tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn du lịch; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, lành mạnh và an toàn cho người dân, du khách.

Lượng khách quốc tế đến TPHCM tăng trưởng mạnh

Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để TPHCM chuyển từ việc đơn thuần thu hút khách sang nâng cao chất lượng điểm đến, bởi khả năng giữ chân du khách và khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dịch vụ, môi trường và trải nghiệm tại điểm đến.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành du lịch Thành phố nhìn nhận vẫn còn những điểm nghẽn cần giải quyết. Giá nhiên liệu và vé máy bay biến động ảnh hưởng đến sức mua; cạnh tranh thu hút khách quốc tế trong khu vực ngày càng lớn. Hạ tầng phục vụ du lịch đường thủy còn những vướng mắc, trong khi sản phẩm trực thăng ngắm cảnh gặp khó về bố trí bãi đáp. Chuyển đổi số chưa đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là hướng dẫn viên sử dụng các ngoại ngữ hiếm và nhân lực phục vụ MICE, còn thiếu.

Do đó, trong những tháng cuối năm 2026, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 và các cơ chế hỗ trợ phát triển mô hình dịch vụ, sản phẩm, hoạt động du lịch; đồng thời nghiên cứu tiêu chí đối với khách sạn thông minh, khách sạn xanh và khách sạn phong cách độc đáo. Các sản phẩm đặc trưng như trực thăng ngắm cảnh, du lịch y tế, ẩm thực, MICE, đường thủy, sinh thái và biển đảo tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Trọng tâm là xây dựng những chuỗi trải nghiệm khác biệt, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Song song đó, chương trình “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện” được đẩy mạnh nhằm cải thiện thái độ phục vụ, chuẩn hóa quy trình đón khách và nâng chất lượng trải nghiệm. Trong công tác quảng bá, ngành du lịch tiếp tục mở rộng truyền thông trên các kênh quốc tế, nền tảng số, mạng xã hội, chuyên trang đánh giá du lịch, truyền hình và các không gian tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng như trên các chuyến bay. Thành phố đồng thời chuẩn bị Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6, Giải Marathon quốc tế TPHCM lần thứ 9 và chương trình quảng bá du lịch tại Singapore.

Với hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 283.000 tỷ đồng tổng thu chỉ sau 9 tháng, du lịch đang là một trong những lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng rất ấn tượng của TPHCM trong năm 2026. Kết quả này đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, sản phẩm, nhân lực và chuyển đổi số để duy trì đà tăng trưởng, nâng giá trị trên mỗi lượt khách và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên của Thành phố.