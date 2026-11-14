TPHCM dự kiến tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo trong tháng 11 và 12

Tiết dạy của giáo viên tiểu học TPHCM.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc xét thăng hạng nhằm đánh giá, sắp xếp đội ngũ nhà giáo đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận nhiệm vụ ở chức danh nghề nghiệp cao hơn, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, bảo đảm cơ cấu chức danh nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo thành phố trong tình hình mới.

Đề án nêu rõ, thời gian triển khai xét thăng hạng chức danh nhà giáo dự kiến trong tháng 11 và tháng 12/2026.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM có trách nhiệm tổng hợp số lượng, cơ cấu và nhu cầu đăng ký xét thăng hạng, trình UBND TPHCM (thông qua Sở Nội vụ) phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Sở GD&ĐT TPHCM quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng, Ban giám sát kỳ xét thăng hạng; tham mưu Hội đồng về nội dung, hình thức và cơ cấu điểm xét thăng hạng; thành lập các bộ phận giúp việc và tổ chức xét thăng hạng theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 4 Điều 40 Nghị định số 142/2025/NĐ-CP.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND TPHCM phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng theo đề xuất của Sở GD&ĐT thành phố. Trong khi đó, Sở Tài chính TPHCM thẩm định dự toán kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh toán, quyết toán chi phí tổ chức kỳ xét.

Đối với UBND phường, xã, đặc khu, trách nhiệm là cử viên chức tham dự xét thăng hạng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử dự xét; đồng thời lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký theo quy định.

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập danh sách viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử tham dự và gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng.

Những đối tượng được xét thăng hạng chức danh nhà giáo

Đề án xác định các nhóm đối tượng được đăng ký xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I, gồm:

- Giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

- Giáo viên giảng dạy tại các trường tiểu học công lập.

- Giáo viên giảng dạy tại các trường THCS công lập.

- Giáo viên giảng dạy tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập.

- Giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND TPHCM.

- Giáo viên giảng dạy tại các trường trung cấp công lập.

Đề án cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn chung và điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với từng nhóm đối tượng, gồm giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo viên giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giảng viên cao đẳng và giáo viên trường trung cấp.

Thực trạng số lượng, cơ cấu chức danh nhà giáo hiện có.

Tiêu chuẩn chung để được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Theo Đề án, viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Được xếp loại chất lượng từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và các tiêu chuẩn khác của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét. Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng, bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy định về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy định thì viên chức không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và được xem là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng đăng ký dự xét.

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét, trừ trường hợp chức danh nghề nghiệp đó không có hạng dưới liền kề tại thời điểm xét.

Đối với viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác đúng quy định pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (không tính thời gian tập sự), thời gian này được xem xét tính tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ nếu được sử dụng làm căn cứ xếp lương ở chức danh đó.

Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn. Tuy nhiên, viên chức phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng đăng ký dự xét ít nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng gồm những gì?

Theo Đề án, hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nhà giáo gồm:

- Sơ yếu lý lịch nhà giáo theo quy định hiện hành, được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét, có xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục sử dụng nhà giáo hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục công lập về việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nhà giáo.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp xét thăng hạng.

- Các giấy tờ khác theo quy định của chuẩn nghề nghiệp xét thăng hạng.