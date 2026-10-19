TPHCM dự kiến thu 1% giá trị chuyển nhượng BĐS khu vực TOD

UBND TPHCM đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về dự thảo nghị quyết quy định các khoản thu, phương pháp xác định, mức thu, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thu trong khu vực TOD trên địa bàn. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 24-10.

Theo dự thảo, các khoản thu trong khu vực TOD gồm khoản thu đối với diện tích sàn xây dựng tăng thêm do điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và khoản thu từ khai thác giá trị tăng thêm từ đất.

Đối với khoản thu từ diện tích sàn xây dựng tăng thêm, đối tượng thực hiện nghĩa vụ là người sử dụng đất, chủ đầu tư dự án công trình dân dụng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, làm tăng diện tích sàn xây dựng và phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất.

Khoản thu được xác định trên cơ sở giá trị hoặc nghĩa vụ tài chính phát sinh tương ứng với phần diện tích sàn tăng thêm, căn cứ quy hoạch trước và sau điều chỉnh, các chỉ tiêu quy hoạch và hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất. Việc xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính và tổ chức thu, nộp thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với khoản thu từ khai thác giá trị tăng thêm từ đất, dự thảo đề xuất mức thu bằng 1% giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc BĐS thuộc đối tượng áp dụng. Giá trị tính thu là giá trị được xác định để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với giao dịch theo quy định pháp luật.

Khoản thu phát sinh tại lần chuyển nhượng đầu tiên đủ điều kiện kể từ thời điểm bắt đầu áp dụng tại từng khu vực TOD và chỉ thu 1 lần đối với mỗi thửa đất, nhà ở hoặc BĐS thuộc diện áp dụng. Trường hợp chuyển nhượng một phần, nghĩa vụ thu được xác định tương ứng với phần chuyển nhượng. Việc kê khai, nộp khoản thu thực hiện đồng thời với kê khai nghĩa vụ tài chính phát sinh từ giao dịch.

Thời điểm bắt đầu áp dụng được xác định theo mốc có hiệu lực muộn nhất giữa quyết định phê duyệt quy hoạch khu vực TOD, quyết định đầu tư dự án đường sắt địa phương có nhà ga hoặc đề-pô làm cơ sở xác lập khu vực TOD và nghị quyết.

Dự thảo đồng thời đặt nguyên tắc không thu trùng đối với cùng một phần giá trị đất tăng thêm; không áp dụng khoản thu với giao dịch phát sinh trước thời điểm bắt đầu áp dụng hoặc BĐS đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất hay khoản thu khác tương ứng với phần giá trị tăng thêm do quy hoạch và đầu tư phát triển TOD mang lại.