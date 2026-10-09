TPHCM dự kiến miễn phí khám sức khỏe tiền hôn nhân cho người yếu thế

Mới đây, ThS. Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, cho biết thành phố đang xây dựng chính sách hỗ trợ miễn phí khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các cặp đôi thuộc nhóm yếu thế. Dự kiến, chính sách sẽ được Sở Y tế tham mưu trình UBND TPHCM để trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.

Phát hiện sớm nguy cơ, tăng cơ hội có con

Thông tin được ông Phạm Chánh Trung chia sẻ trong buổi trao đổi giữa các đơn vị liên quan đến chương trình hỗ trợ các cặp đôi hiếm muộn tại TPHCM. Đây là một trong những giải pháp thành phố đang thúc đẩy nhằm nâng cao chất lượng dân số, đồng thời góp phần cải thiện mức sinh đang ở mức thấp.

Theo ông Phạm Chánh Trung, nhóm dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ miễn phí khám sức khỏe tiền hôn nhân gồm các cặp đôi đăng ký kết hôn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân sinh sống tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo.

ThS. Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM chia sẻ thông tin về những chính sách hỗ trợ đang tham mưu và sẽ đệ trình trong những ngày tới. Ảnh: Mimosa

Để chính sách có thể đi vào cuộc sống, ngành dân số đang phối hợp với các đơn vị liên quan từng bước hoàn thiện cơ sở thực tiễn và hồ sơ đề xuất. Sự phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tổ chức công đoàn, các cơ sở y tế và cộng đồng được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng, triển khai chính sách.

Ông Trung cho biết, thời gian qua, Chi cục Dân số TPHCM đã phối hợp với các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Hùng Vương, triển khai hoạt động khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các cặp đôi. Những chương trình này vừa giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vừa cung cấp dữ liệu thực tiễn để ngành chức năng đánh giá nhu cầu, hoàn thiện đề xuất chính sách.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những giải pháp dự phòng quan trọng, giúp các cặp đôi chủ động chuẩn bị sức khỏe trước khi bước vào đời sống gia đình và sinh con. Qua thăm khám, một số vấn đề sức khỏe sinh sản, nguy cơ bệnh lý di truyền và các bất thường có thể được phát hiện, tư vấn hoặc chuyển khám chuyên sâu khi cần thiết.

Theo ông Phạm Chánh Trung, kết quả từ các chương trình khám thực tế cho thấy việc đánh giá sức khỏe sinh sản ngay từ đầu có ý nghĩa thiết thực. Chẳng hạn, tình trạng suy giảm dự trữ buồng trứng có thể được phát hiện ở một số phụ nữ trẻ. Khi được nhận biết sớm, người phụ nữ có cơ hội được tư vấn và can thiệp phù hợp, qua đó chủ động hơn trong kế hoạch sinh con.

Bên cạnh đó, việc khám và tư vấn trước khi kết hôn còn giúp phát hiện nguy cơ liên quan đến một số bệnh di truyền, trong đó có bệnh tan máu bẩm sinh. Những thông tin này giúp các cặp đôi hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình, có cơ sở đưa ra quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt hơn cho việc sinh con khỏe mạnh.

Tiếp tục tham mưu chính sách mới

Ngành dân số kỳ vọng các đợt khám có sự phối hợp giữa Chi cục Dân số, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các bệnh viện sẽ tiếp tục thu thập được dữ liệu thực tế có giá trị. Qua đó, cơ quan chức năng có thêm căn cứ đánh giá mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và hiệu quả của hoạt động khám tiền hôn nhân, phục vụ quá trình xây dựng chính sách.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: CCDS

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, chính sách hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân miễn phí là một trong những nội dung cốt lõi trong các giải pháp nâng mức sinh và nâng cao chất lượng dân số của thành phố. Việc hỗ trợ chi phí cho nhóm yếu thế hướng đến giảm bớt rào cản tài chính, giúp các cặp đôi có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết trước khi kết hôn.

Cùng với chính sách này, ngành dân số TPHCM dự kiến tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nội dung này cần được tiếp tục tham mưu, hoàn thiện khung chính sách và trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

Ông Phạm Chánh Trung nhấn mạnh, một chính sách muốn phát huy hiệu quả cần có quá trình chuẩn bị, truyền thông, vận động và sự tham gia của nhiều bên, từ cơ quan quản lý đến đơn vị cung cấp dịch vụ và cộng đồng.

Trong bối cảnh mức sinh của TPHCM đang ở mức thấp, việc từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản là cần thiết. Bên cạnh đó, hỗ trợ các cặp đôi chuẩn bị tốt hơn cho việc kết hôn và sinh con được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ một số khó khăn trong hành trình xây dựng gia đình.