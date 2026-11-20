UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo phương án sắp xếp các cơ quan chuyên môn, trong đó có 4 sở thuộc diện tổ chức lại, 12 cơ quan phải rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong.

Theo phương án, Sở Du lịch sẽ được sáp nhập vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng đề án, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan, trong đó xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở mới.

Đối với lĩnh vực y tế, thành phố định hướng chuyển Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, đồng thời rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy để phù hợp với mô hình quản lý mới.

Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Sở Nội vụ được giao thẩm định cả hai đề án, sau đó tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét tại kỳ họp tháng 12. Những văn bản thuộc thẩm quyền UBND TP phải hoàn tất trước ngày 30/12.

Bên cạnh 4 sở thuộc diện sắp xếp, 12 cơ quan chuyên môn khác cũng phải rà soát, kiện toàn tổ chức bên trong, gồm Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra TPHCM.

UBND TPHCM yêu cầu người đứng đầu các cơ quan rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đề xuất tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Việc sắp xếp phải bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, đồng thời phù hợp với phương án bố trí nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất.

Sở Du lịch TPHCM được thành lập năm 2014 sau khi tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong khi đó, Sở An toàn thực phẩm được thành lập năm 2023, chính thức hoạt động từ tháng 1/2024, trên cơ sở kế thừa mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm thí điểm từ năm 2017. Việc chuyển hai cơ quan này sang mô hình tổ chức mới nằm trong phương án tiếp tục kiện toàn bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.