TPHCM dự kiến hỗ trợ học tiếng Anh, AI và tiền ăn bán trú cho học sinh

Dự kiến hỗ trợ từ 1 đến 5 loại hình giáo dục

UBND TPHCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục công lập. Các chính sách hướng đến trẻ em, học sinh, học viên đang theo học tại những cơ sở này trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, mỗi người học sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 1 đến 5 loại hình giáo dục toàn diện, gồm: tiếng Anh, Tin học, năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, STEAM, các nhóm kỹ năng, thể thao và nghệ thuật.

Với tiếng Anh, các hoạt động tập trung vào việc củng cố, bổ trợ năng lực ngôn ngữ qua thực hành, giao tiếp và trải nghiệm, đồng thời xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học.

Học sinh thực hành với máy tính bảng trong giờ học Kỹ năng công dân số.

Ở lĩnh vực tin học, năng lực số và AI, người học được thực hành tin học, rèn luyện kỹ năng số, học cách sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Hoạt động giáo dục STEM, STEAM bao gồm thực hành, trải nghiệm về khoa học, công nghệ, kỹ thuật; nghiên cứu khoa học và tham gia các câu lạc bộ học thuật.

Đối với nhóm kỹ năng, dự thảo đề cập đến giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực và xâm hại, cùng kiến thức tài chính cơ bản.

Người học còn được tham gia tham quan, trải nghiệm, hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống của thành phố và tham gia hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng.

Ở nhóm thể thao, nghệ thuật, các nội dung gồm thể dục, thể thao ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, thi đấu, học bơi an toàn, phòng chống đuối nước, văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc và văn hóa đọc. Mục tiêu là tạo điều kiện để mỗi người học thường xuyên rèn luyện ít nhất một môn thể thao, làm quen hoặc học chơi ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với độ tuổi.

Theo UBND TPHCM, những hoạt động giáo dục toàn diện này do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch, nằm ngoài thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình của Bộ GD&ĐT.

Các trường có thể bố trí hoạt động vào buổi học thứ hai, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ, với hình thức tổ chức theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường. Hoạt động không thu tiền của người học, phải phù hợp với độ tuổi, khả năng, hướng đến phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ và kỹ năng.

Hỗ trợ tiền ăn theo số ngày bán trú thực tế

Bên cạnh các hoạt động giáo dục, dự thảo đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ tiền ăn trưa cho người học thực tế ăn bán trú tại cơ sở giáo dục công lập.

Kinh phí hỗ trợ được xác định bằng số người học ăn bán trú thực tế nhân với định mức hỗ trợ mỗi ngày và số ngày ăn thực tế.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân (TPHCM). Ảnh: Anh Nhàn

Thành phố cũng dự kiến bố trí kinh phí hằng năm theo định mức cho từng cơ sở giáo dục công lập, từng điểm trường và phân hiệu phụ để bảo đảm an toàn, y tế, tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.

Phạm vi áp dụng chính sách gồm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT, trường dành cho người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn TPHCM. Trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở này thuộc đối tượng áp dụng của dự thảo.