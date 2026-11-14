TPHCM dự kiến hỗ trợ học sinh công lập tiếp cận miễn phí tiếng Anh, tin học

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ứng dụng AI vào học tiếng Việt. Ảnh: Mỹ Dung

Theo dự thảo "Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM" vừa được Hội đồng Nhân dân TPHCM lấy ý kiến, bêncạnh tiếng Anh, tin học, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập ở TPHCM dự kiến còn được tiếp cận các hoạt động kỹ năng sống, thể thao, nghệ thuật và hỗ trợ bữa ăn bán trú từ ngân sách thành phố.

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ người học tiếp cận từ 1 đến 5 nhóm hoạt động giáo dục toàn diện, nhằm tạo điều kiện phát triển hài hòa về kiến thức, thể chất, tinh thần và kỹ năng.

Năm nhóm hoạt động được đề xuất hỗ trợ gồm: tiếng Anh; tin học, năng lực số và trí tuệ nhân tạo; giáo dục STEM, STEAM; kỹ năng sống; thể thao và nghệ thuật.

Cụ thể, với nhóm tiếng Anh, học sinh được củng cố, bổ trợ năng lực thông qua các hoạt động thực hành, giao tiếp, trải nghiệm và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường.

Ở nhóm tin học, năng lực số và AI, nội dung tập trung vào thực hành tin học, trang bị kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Đối với giáo dục STEM, STEAM, học sinh được tham gia thực hành, trải nghiệm các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và các câu lạc bộ học thuật.

Cô giáo hướng dẫn học sinh tra cứu tài liệu thư viện số ở Trường tiểu học Võ Trường Toản. Ảnh: HT

Nhóm kỹ năng có phạm vi khá rộng, bao gồm kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, xâm hại và giáo dục tài chính cơ bản. Học sinh còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống TPHCM; tham gia hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng và hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Đáng chú ý, nhóm thể thao và nghệ thuật hướng đến việc tạo điều kiện để mỗi người học thường xuyên rèn luyện ít nhất một môn thể thao, đồng thời làm quen hoặc học chơi ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với độ tuổi. Các hoạt động còn bao gồm thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ, thi đấu, bơi an toàn, phòng chống đuối nước, văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc và phát triển văn hóa đọc.

Theo định hướng trong dự thảo, đây là những hoạt động giáo dục thiết yếu ở mức cơ bản, bảo đảm mọi người học có cơ hội tiếp cận. Nội dung được tổ chức ngoài thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có thể triển khai trong buổi học thứ hai, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ, theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường.

Các hoạt động phải phù hợp với độ tuổi, khả năng của người học, hướng đến phát triển toàn diện và không thu tiền của người học. Nội dung cốt lõi của từng nhóm sẽ được quy định theo cấp học, chương trình giáo dục thường xuyên và giáo dục người khuyết tật.

Ngoài chính sách hỗ trợ các hoạt động giáo dục toàn diện, dự thảo nghị quyết còn đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh, học viên thực tế ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập. Kinh phí được xác định căn cứ số người học ăn bán trú thực tế, định mức hỗ trợ mỗi ngày và số ngày ăn thực tế.

Thành phố cũng dự kiến hỗ trợ kinh phí hằng năm theo định mức cho các cơ sở giáo dục công lập và điểm trường, phân hiệu phụ nhằm bảo đảm công tác an toàn, y tế, tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.

Đối tượng áp dụng dự kiến gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình cấp THCS, THPT và cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật trên địa bàn TPHCM. Trẻ em, học sinh, học viên đang theo học tại các cơ sở này thuộc diện thụ hưởng theo quy định.

Nếu được thông qua và triển khai, chính sách được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục thiết yếu, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện hơn.