Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 26/11, Liên đoàn Lao động TPHCM thông tin kế hoạch khảo sát tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2027 và các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán.

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, từ đầu tháng 11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn làm việc với doanh nghiệp để nắm tình hình sản xuất, việc làm, tiền lương, tiền thưởng và phương án chăm lo Tết cho người lao động.

Các công đoàn cơ sở được yêu cầu giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; kiến nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng Tết, phấn đấu trước ngày 30/11/2026. Đối với doanh nghiệp chưa chốt mức thưởng, cần thông báo tiến độ và thời điểm công bố chính thức.

Công đoàn cũng rà soát những doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết hoặc có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động để phối hợp xử lý, hỗ trợ người lao động.

Các Công đoàn Khu công nghiệp và tổ công tác gửi báo cáo sơ bộ trước ngày 3/12/2026, đợt 2 trước ngày 15/1/2027 và tiếp tục cập nhật khi có thay đổi. Thời điểm công bố kết quả khảo sát tiền lương, thưởng Tết sẽ được thống nhất với cơ quan chủ trì sau khi số liệu được kiểm tra, đối chiếu.

TPHCM lên kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân. Ảnh: K.T

Trong các hoạt động chăm lo Tết năm 2027, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến triển khai 3 chương trình hỗ trợ phương tiện về quê cho đoàn viên, người lao động, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Tổng số vé dự kiến là 7.500 vé.

Đối tượng được xét hỗ trợ chủ yếu là đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, giảm việc làm, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Đối với chương trình của Tổng Liên đoàn, người lao động phải làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31/10/2026, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc và đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Trong đó, ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đối với chuyến bay và từ 2 năm đối với chuyến tàu.