TPHCM dự kiến đấu giá 5 lô đất Thủ Thiêm trong tháng 10

Các lô đất được đưa vào phương án đấu giá gồm: 1.K7.9.HH (trước đây ký hiệu R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5). Tài sản đấu giá bao gồm quyền sử dụng đất, các công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất được tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo phương án, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Các tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định pháp luật tại thời điểm tổ chức đấu giá.

UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án. Sở NN-MT chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố và trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất của hồ sơ, thông tin, số liệu và hiện trạng pháp lý của đất đai, tài sản đưa ra đấu giá.

Trước khi tổ chức đấu giá, Sở NN-MT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thuế TPHCM, UBND phường An Khánh và các đơn vị liên quan rà soát đầy đủ ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hiện trạng và giá trị tài sản gắn liền với đất. Việc rà soát căn cứ Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 30-9-2026 của UBND phường An Khánh và các quy định pháp luật liên quan.

Thành phố yêu cầu việc xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm phải đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, tính đủ, không để thất thoát tài sản nhà nước.

Hồ sơ đấu giá phải công khai đầy đủ các điều kiện về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người trúng đấu giá; thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác.

UBND TPHCM nhấn mạnh chỉ tổ chức đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, quản lý và sử dụng tài sản công, đấu giá tài sản cùng các quy định liên quan.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu giá theo phương án được phê duyệt, bảo đảm trình tự, thủ tục lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, lập hồ sơ, công khai thông tin và tổ chức cuộc đấu giá.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 10.