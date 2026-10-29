TPHCM dự kiến chi hơn 15.000 tỷ đồng cải tạo loạt kênh, rạch ô nhiễm

Sáng 29/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM xem xét chủ trương đầu tư dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng kênh Hy Vọng; dự án xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án rạch Bàu Trâu.

Kênh Hy Vọng tăng vốn gần 2.000 tỷ đồng

Theo tờ trình của UBND TPHCM, dự án cải tạo kênh Hy Vọng triển khai tại phường Tân Sơn, đoạn từ đường Phạm Văn Bạch đến kênh Tham Lương.

Các hạng mục gồm nạo vét lòng kênh rộng 6,5-11,5m, xây kè hai bờ, làm đường giao thông dọc kênh với mặt cắt ngang tối thiểu 10m, đồng thời nâng cấp hệ thống thoát nước, thoát nước thải và hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình HĐND TP xem xét chủ trương đầu tư dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng hai kênh ô nhiễm trên địa bàn. Ảnh: Phước Sáng

Tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ 557 tỷ đồng lên 2.546 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.899 tỷ đồng; chi phí xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường khoảng 647 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh nhằm cập nhật phạm vi giải phóng mặt bằng, chi phí bồi thường và bổ sung các hạng mục hạ tầng.

Kênh Hy Vọng là tuyến thoát nước chính của lưu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, tình trạng rác thải xây dựng và sinh hoạt khiến dòng chảy bị cản trở, gây ô nhiễm môi trường.

Rạch Bà Tàng cần gần 8.000 tỷ đồng

Dự án xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư dự kiến 7.973,761 tỷ đồng, triển khai tại phường Bình Đông và xã Bình Hưng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM dự kiến làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ nạo vét khoảng 4km rạch, xây kè hai bờ dài 6,98km, xây dựng mảng xanh và tuyến đường ven rạch dài 4,5km, cùng hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và chiếu sáng.

Công trình được kỳ vọng giảm ngập cho lưu vực khoảng 225ha, đồng thời cải thiện cảnh quan và điều kiện sống của người dân khu vực ven rạch.

Để triển khai, thành phố dự kiến sử dụng khoảng 38,2ha đất, ảnh hưởng 851 trường hợp, trong đó 587 trường hợp phải giải tỏa toàn phần. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 5.326,84 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 2.002 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2032. UBND TPHCM đề xuất tách dự án thành hai dự án thành phần, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng hạ tầng.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 29/10. Ảnh: Phước Sáng

Rạch Bàu Trâu tăng vốn hơn 3,5 lần

Đối với rạch Bàu Trâu, UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh dự án đã được HĐND thành phố thông qua năm 2015, đổi tên thành dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rạch Bàu Trâu, đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh.

Dự án triển khai tại phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh, với tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ 1.343,349 tỷ đồng lên 4.744,21 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần. Dự án chuyển từ nhóm B sang nhóm A, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2031.

Đáng chú ý, đến nay dự án mới giải ngân hơn 1,65 tỷ đồng; trong giai đoạn 2021-2025, công trình không được bố trí vốn xây lắp.

Theo phương án điều chỉnh, chiều dài nạo vét giảm từ 1.517m xuống 1.066m. Đoạn qua đường Phan Anh sẽ được thực hiện cùng dự án mở rộng đường; đoạn qua đường Tô Hiệu tạm hoãn do đã có tuyến cống hộp mới.

Các hạng mục chính gồm xây kè bê tông, đường ven rạch rộng 10-20m, mảng xanh, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hai cầu bản và một cống hộp.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Nguyễn Công Danh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Phước Sáng

Dự án dự kiến thu hồi hơn 38.218m² đất, ảnh hưởng 312 trường hợp, trong đó 184 trường hợp giải tỏa toàn phần. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 3.405 tỷ đồng, chiếm trên 71% tổng vốn; chi phí xây dựng khoảng 1.005,7 tỷ đồng.

UBND TPHCM đề xuất hợp nhất hai dự án bồi thường riêng lẻ trước đây tại quận 6 và Tân Phú vào dự án chung, sau đó chia thành hai dự án thành phần để triển khai công tác bồi thường, tái định cư và xây dựng hạ tầng.

Cần hơn 10.800 tỷ đồng để mở rộng hai trục đường phía Tây TPHCM Tại kỳ họp, UBND TPHCM trình HĐND TP hai dự án giao thông sử dụng ngân sách, tổng vốn hơn 10.805 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 9.043 tỷ đồng, chiếm hơn 83%. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý được đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã thông qua năm 2015. Phạm vi dự án tăng từ 636m lên 2.900m, đoạn từ đường Bình Long qua Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa, đi qua các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình. Tuyến đường có mặt cắt rộng 30m, quy mô 6 làn xe. Tổng vốn đầu tư dự kiến tăng từ 656,92 tỷ đồng lên 6.479,3 tỷ đồng, gần gấp 10 lần; dự án chuyển từ nhóm B sang nhóm A, thời gian thực hiện 2027-2032. Trong đó, chi phí bồi thường, tái định cư hơn 5.580 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng khoảng 257,58 tỷ đồng. Thành phố cũng đề xuất dừng hai dự án bồi thường riêng lẻ trước đây để hợp nhất vào dự án chung. Dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương (đoạn từ đường Hòa Bình đến Bà Hom) được đề xuất chủ trương đầu tư với tổng vốn 4.326,125 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2032 tại các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông. Tuyến đường dài khoảng 2.000m, hiện rộng 14m, dự kiến mở rộng lên 30m. Theo tờ trình, đường Phan Anh là một trong 48 điểm ngập thuộc kế hoạch chống ngập mùa mưa năm 2026. Chi phí bồi thường dự kiến hơn 3.461 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 413 tỷ đồng; nhu cầu vốn tập trung chủ yếu trong năm 2027, với 3.310 tỷ đồng.