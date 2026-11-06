TPHCM dự kiến ban hành lộ trình tái chế chất thải xây dựng vào năm 2027

Hội thảo tham vấn ý kiến Đề án phát triển vật liệu xây dựng TPHCM đến năm 2030. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Hiệp, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, cho biết với vai trò đơn vị tư vấn lập đề án, viện đã phối hợp Sở Xây dựng TPHCM cùng các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu; khảo sát hiện trạng, đánh giá nguồn tài nguyên, năng lực cung ứng, nhu cầu sử dụng và các điều kiện phát triển ngành vật liệu xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, viện xác định 5 định hướng lớn. Một là phát triển vật liệu xây dựng phải gắn định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và không gian phát triển mới của thành phố. Hai là bảo đảm cân đối cung - cầu vật liệu xây dựng, nhất là với các công trình, dự án trọng điểm.

Ba là chuyển đổi mô hình phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Bốn là lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực nâng cao chất lượng phát triển. Năm là đề án phải có tính khả thi cao, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và cơ chế tổ chức thực hiện.

Góp ý tại buổi hội thảo, PGS-TS Tạ Ngọc Dũng, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng, trong việc thúc đẩy vật liệu xây dựng xanh, thành phố cần kết nối đồng bộ nhu cầu với năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, dữ liệu môi trường, logistics và thị trường tái chế.

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, trước đây sở đã nghiên cứu đưa vào Luật Phát triển đô thị quy định về lộ trình tái chế chất thải xây dựng đối với các công trình trên địa bàn thành phố.

Trong đó có quy định tỷ lệ chất thải xây dựng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được tái chế thành vật liệu xây dựng.

Dự kiến năm 2027, sở ban hành lộ trình thực hiện với các quy trình cụ thể.

"Quá trình xây dựng lộ trình, Sở Xây dựng TPHCM sẽ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các bên liên quan trước khi hoàn thiện, ban hành", ông Khải Quốc Bình nhấn mạnh.

* Cùng ngày, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị “Tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng” năm 2026.

Hội nghị “Tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng” năm 2026. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, ThS Đinh Chính Lợi, chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết, ngành xây dựng hiện đảm nhận phạm vi quản lý rộng, từ phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng đến giao thông vận tải.

Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong toàn ngành.

TS Chu Việt Cường, Giám đốc Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam (Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng), nhấn mạnh bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành xây dựng.

Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của ngành.