TPHCM: Dự kiến 200.000 người tới theo dõi, cổ vũ Đại hội Thể thao toàn quốc

Sáng ngày 12/11, tại phường Sài Gòn (TPHCM), Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sự kiện thể thao quy tụ những vận động viên xuất sắc trên cả nước.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM cho biết, việc được đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn của TPHCM đối với sự phát triển của thể thao nước nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao TPHCM phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Đ.Xá.

Đối với TPHCM, Đại hội không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn là dịp thể hiện năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại, nghĩa tình; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao trong đời sống xã hội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, về điều kiện tổ chức, TPHCM tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn tại các địa điểm thi đấu; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về hậu cần, lưu trú, vận chuyển, y tế, an ninh, an toàn thực phẩm và giao thông. Với quy mô đăng cai 44/48 môn thể thao cùng các hoạt động khai mạc, bế mạc, TPHCM đặt yêu cầu cao về chất lượng chuyên môn, tính chuyên nghiệp và an toàn trong từng khâu tổ chức.

Các đại biểu tham dự buổi họp. Ảnh: Đ.Xá.

Về công tác thông tin, truyền thông, TPHCM xác định báo chí là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh và tinh thần Đại hội đến với Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. TPHCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin, tác nghiệp; đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các vận động viên.

Ban Tổ chức cho biết, Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12, với 48 môn thể thao và 973 nội dung thi đấu. Đây cũng là dịp để đánh giá thực chất lực lượng vận động viên, chất lượng đào tạo và công tác huấn luyện tại các địa phương, ngành; phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những nhân tố xuất sắc cho các đội tuyển Quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm, gồm: SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAN Games 2030.

Ban tổ chức thông tin về công tác chuẩn bị của Đại hội. Ảnh: Đ.Xá.

Thông qua kết quả thi đấu, các địa phương và ngành có cơ sở đánh giá thành tích, nhận diện những mặt mạnh, hạn chế, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển thể thao thành tích cao trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội dự kiến có 36 đoàn thể thao tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 ngành Công an, Quân đội, với khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV và 2.000 trọng tài. Bên cạnh lực lượng chuyên môn, Đại hội dự kiến đón khoảng 200.000 lượt đại biểu, khách mời, cổ động viên và du khách đến theo dõi, cổ vũ các hoạt động thi đấu.