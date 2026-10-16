TPHCM: Dự báo còn 5 đợt triều cường cao trong 3 tháng cuối năm

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm cho biết, những tháng cuối năm, thành phố còn đối mặt với nhiều tình huống thiên tai phức tạp. Ngoài triều cường, có thể xuất hiện mưa to, mưa trái mùa, dông, sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản, hoa màu.

Trên vùng biển thành phố, các đợt gió mùa đông bắc có thể gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền. Báo cáo cũng cảnh báo nguy cơ TPHCM bị ảnh hưởng nặng bởi hiện tượng EI Nino trong mùa khô 2026-2027.

Để chủ động ứng phó, thành phố sẽ rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi; mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai; phối hợp vận hành, điều tiết tích nước, xả lũ tại các hồ chứa.

Thành phố đồng thời xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027; tăng cường truyền thông, vận động người dân chủ động tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm.

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai cũng được đẩy mạnh, tập trung vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, tự động hóa phục vụ quan trắc, theo dõi, giám sát, dự báo và cảnh báo thiên tai.

Triều cường đầu tháng 9 âm lịch gây ngập nhiều tuyến đường tại phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Trong 9 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 2 đợt triều cường trên báo động 3, với mực nước trên 1,60m. Xâm nhập mặn thấp hơn trung bình nhiều năm; không ghi nhận sự cố sạt lở bờ sông, kênh rạch, bờ biển. Trong thời gian này, 8 đợt mưa lớn, dông lốc làm 3 người chết, 2 người bị thương; gây hư hỏng 25 căn nhà, thiệt hại 2.500m² ao cá, 45.500m² hoa màu và làm chết 46.000 con gà.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, mưa lớn, địa phương và đơn vị liên quan đã bố trí lực lượng túc trực, xử lý sự cố. Khi có cây xanh ngã đổ, lực lượng chức năng kịp thời có mặt để xử lý.

Sở NN-MT TPHCM cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ đối với từng trường hợp hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp do thiên tai.