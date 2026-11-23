Ngày 23/11/2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM khi các hạng mục công trình được đưa vào vận hành thử nghiệm trong điều kiện triều cường dâng. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, đợt thử nghiệm lần thứ nhất trong chiều cùng ngày đã thành công, bước đầu kiểm chứng khả năng kiểm soát dòng nước triều từ các sông lớn vào hệ thống kênh, rạch nội đô.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng vận hành thử nghiệm lần đầu trong chiều 23/11 đạt kết quả thành công

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu thử nghiệm, công trình đã phát huy tác dụng ngăn triều, kiểm soát được mực nước trong phạm vi vận hành thử khi đỉnh triều trong ngày xuất hiện. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, bởi hiệu quả của một công trình chống ngập không chỉ được đánh giá qua mức độ hoàn thiện hạ tầng, mà còn phải được chứng minh bằng khả năng vận hành thực tế trước diễn biến của triều cường dâng.

Tại các cống ngăn triều Bến Nghé và Cống Tân Thuận, việc đóng cửa van giúp tạo ra sự chênh lệch mực nước giữa phía sông và phía trong hệ thống được bảo vệ, qua đó cho thấy khả năng ngăn dòng nước triều xâm nhập vào khu vực nội đô. Kết quả bước đầu này là tín hiệu đáng mừng đối với TP.HCM, nơi tình trạng ngập do triều cường kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Mực nước phía trong và phía ngoài cống Bến Nghé chênh nhau đến 0,7 mét

Mặc dù đợt thử nghiệm đầu tiên đạt kết quả tích cực, đơn vị vận hành xác định đây mới là bước kiểm chứng ban đầu. Trong ngày 24/11, công tác vận hành thử sẽ tiếp tục được triển khai nhằm theo dõi các thông số kỹ thuật, hiệu chỉnh thiết bị và hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các hạng mục công trình. Do hệ thống chưa được vận hành liên hoàn, đồng bộ trên toàn bộ phạm vi dự án, một số khu vực vẫn có khả năng xảy ra ngập khi triều cường dâng cao trong ngày 24/11.

Tuy nhiên, với những kết quả đã ghi nhận, đơn vị vận hành kỳ vọng đây có thể là một trong những kỳ triều cuối cùng mà người dân tại các khu vực được dự án bảo vệ còn phải đối mặt với tình trạng ngập do triều như trước đây, trước khi hệ thống kiểm soát triều phát huy đầy đủ hiệu quả.

Theo kế hoạch, ngày 25/11, nhà đầu tư sẽ tổ chức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều, đóng đồng bộ các cống kiểm soát triều để đánh giá khả năng bảo vệ khu vực nội đô trước đợt triều cường cao. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đợt vận hành quan trọng đã cơ bản sẵn sàng. Kết quả thử nghiệm thành công trong ngày 23/11, cùng với việc tiếp tục kiểm tra, hiệu chỉnh trong ngày 24/11, là những bước chuẩn bị quyết định để hệ thống bước vào giai đoạn kiểm chứng hiệu quả trên quy mô toàn dự án.

Việc cống ngăn triều đạt hiệu quả ngay trong lần vận hành thử đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng ngập do triều trên diện tích khoảng 570km², hướng tới bảo vệ đời sống của hơn 6,5 triệu người dân TP.HCM. Công trình bao gồm hệ thống các cống kiểm soát triều, đê bao, kè bảo vệ cùng hệ thống quan trắc, điều khiển phục vụ vận hành đồng bộ.

Được triển khai trên cơ sở Quy hoạch 752 về thoát nước đô thị và Quy hoạch 1547 về thủy lợi chống ngập khu vực TP.HCM, dự án hướng đến việc xây dựng hệ thống kiểm soát triều chủ động, kết hợp điều tiết nước, nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo thiết kế, dự án bao gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, với khẩu độ từ khoảng 10m đến 160m.

Trong ngày 24/11 dự án sẽ tiếp tục công tác vận hành thử nhằm theo dõi các thông số kỹ thuật, hiệu chỉnh thiết bị và hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các hạng mục công trình

Trong đó, cống Mương Chuối có khẩu độ lên đến 160m; các cống Phú Xuân và Cây Khô có khẩu độ 80m; các cống Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định có khẩu độ 40m. Hệ thống được bố trí các cửa van điều tiết quy mô lớn, kết hợp âu thuyền tại một số vị trí nhằm bảo đảm yêu cầu kiểm soát triều và giao thông đường thủy.

Cùng với các cống kiểm soát triều là hệ thống trạm bơm có tổng công suất thiết kế khoảng 120m³/giây, phục vụ tiêu thoát nước khi cần thiết. Dự án còn xây dựng khoảng 6km đê bao, kè ven sông Sài Gòn, tại các đoạn xung yếu từ khu vực Vàm Thuật đến Sông Kinh, kết hợp 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao, hình thành hệ thống công trình kiểm soát và điều tiết nước hoàn chỉnh.

Theo kế hoạch dự án sẽ vận hành liên hoàn toàn hệ thống vào ngày 25/11

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống được thiết kế vận hành thông qua nhà quản lý trung tâm và hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA. Hệ thống có 29 điểm quan trắc, phục vụ thu thập, giám sát dữ liệu mực nước, lưu lượng, trạng thái cửa van và các thiết bị, tạo cơ sở để tổ chức vận hành tập trung, đồng bộ. Trung tâm điều khiển được bố trí tại khu vực cống Mương Chuối, đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp vận hành giữa các công trình trên toàn hệ thống.

Không chỉ nhằm ngăn triều cường, dự án còn được kỳ vọng hỗ trợ chủ động điều tiết và hạ thấp mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, qua đó nâng cao khả năng tiêu thoát nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị hiện hữu. Bên cạnh đó, công trình còn góp phần hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước và từng bước chỉnh trang cảnh quan đô thị.