TPHCM đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế lớn

Khách tham quan triển lãm

Ngày 4-11, tại TPHCM, đã diễn ra lễ khai mạc 5 triển lãm quốc tế, thu hút sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp trưng bày đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các triển lãm bao gồm: Vietwater 2026 (triển lãm về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải); Vietnam Energy Week(tuần lễ năng lượng Việt Nam); HVACR Vietnam (triển lãm về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh); Vietnam Supporting Industry Fair (triển lãm công nghiệp hỗ trợ); Vietnam Data Center & Cloud Confex (triển lãm về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây).

Việc kết hợp các triển lãm chuyên ngành trong cùng một khuôn khổ không chỉ mở rộng quy mô sự kiện mà còn tạo ra sự giao thoa giữa các lĩnh vực có mối liên hệ mật thiết trong chuỗi giá trị công nghiệp và phát triển hạ tầng.

Bên cạnh các khu gian hàng quốc gia và công nghệ tiên tiến, sự kiện năm nay đặc biệt đẩy mạnh các chương trình kết nối giao thương chuyên sâu như chương trình người mua hàng chiến lược.

Chuỗi sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Sở Công thương TPHCM, Informa Markets Việt Nam và các đối tác. Sự kiện kéo dài tới ngày 6-11. Dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan.