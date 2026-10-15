TPHCM dồn lực quý IV, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thành phố vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Theo đó, GRDP 9 tháng đầu năm đạt mức tăng 9,01%. Dù chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng đây vẫn là tốc độ tăng trưởng tốt nhất của thành phố trong hơn 10 năm qua.

Theo kế hoạch, tăng trưởng GRDP phải đạt từ 9,43% đến 10,02%, trong khi thực tế 9 tháng mới đạt 9,01%. Điều này đặt ra áp lực rất lớn cho quý cuối năm. “Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, quý IV thành phố phải đạt tốc độ tăng trưởng 13,23%”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UB

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, cần tìm lời giải cụ thể cho câu hỏi làm thế nào để thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên, thay vì chỉ dừng ở việc đánh giá những kết quả đã đạt được.

Để tạo thêm động lực tăng trưởng, ông Nguyễn Văn Được đề nghị tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là thu ngân sách và khơi thông nguồn lực tài chính.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành khoảng 80% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026. Với 20% còn lại, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành quyết tâm hoàn thành, đặc biệt tập trung xử lý thủ tục đất đai, tạo nguồn thu từ đất và đưa nguồn lực này phục vụ phát triển.

Trong 9 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công đạt trên 75%, đầu tư tư nhân cũng ghi nhận kết quả khá tích cực. Một số vướng mắc pháp lý đã được Trung ương tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngay trong tháng 10, các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với sở, ngành hoàn thiện hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thành phố sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để dòng vốn đầu tư tư nhân cùng với đầu tư công tạo thêm động lực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Một nhiệm vụ được ông Nguyễn Văn Được đặc biệt nhấn mạnh là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Đến nay, khoảng 100% dự án có vướng mắc đã được tháo gỡ hoặc có hướng xử lý. Tuy nhiên, mục tiêu không dừng lại ở việc giải quyết thủ tục trên giấy tờ. Từ nay đến cuối năm, thành phố phải tháo gỡ toàn bộ dự án vướng mắc; trong đó, trên 50% số dự án sau khi được tháo gỡ phải đi vào hoạt động, khai thác, đưa đất đai vào sử dụng thực tế.

Ông Được cũng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn trên địa bàn tích cực đồng hành, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10,02% trở lên.

Lãnh đạo sở, ngành trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: UB

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính thành phố đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ thành phố đến cơ sở. Giải ngân đầu tư công chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, trong khi thu ngân sách vượt tiến độ dự toán.

Dù vậy, một số dự án vẫn chậm giải ngân do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh và nguồn cung vật liệu. Việc huy động vốn đầu tư tư nhân ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Đặc biệt, khoảng cách giữa kết quả thu ngân sách 9 tháng và mục tiêu 1 triệu tỷ đồng tạo áp lực rất lớn cho quý IV.

Theo kịch bản đã được UBND thành phố phê duyệt, tăng trưởng GRDP quý IV phải đạt tối thiểu 13,23%. Để hỗ trợ mục tiêu này, thành phố yêu cầu các đơn vị giải ngân ít nhất 36.105 tỷ đồng vốn đầu tư công trong quý cuối năm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, Sở Tài chính sẽ phối hợp các cơ quan liên quan đẩy nhanh xử lý thủ tục đất đai, đấu giá các khu đất đủ điều kiện, tập trung thu hồi khoảng 27.500 tỷ đồng nợ đọng thuế; đồng thời tăng cường chống thất thu, kiểm soát hóa đơn điện tử và chống chuyển giá, trốn thuế.

Song song đó, tiếp tục thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, công nghiệp hỗ trợ, logistics và sản xuất xanh; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.

Với các giải pháp trên, Sở Tài chính bày tỏ tin tưởng thành phố có thể hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công và thu ngân sách năm 2026. Đây cũng là những nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của từng sở, ngành, địa phương và sự đồng hành thực chất của cộng đồng doanh nghiệp trong chặng nước rút cuối năm.