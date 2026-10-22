TPHCM đón hài cốt liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị về an táng sau 54 năm nằm lại chiến trường

Sáng 22/10, tại ga Sài Gòn, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đón hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh từ chiến trường Thành Cổ Quảng Trị năm xưa trở về TPHCM.

TPHCM đón liệt sĩ từ Thành cổ Quảng Trị, sau 54 năm nằm lại chiến trường

Liệt sĩ Lê Thế Khánh sinh năm 1952, quê quán tại Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ông là chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 (Đoàn Vinh Quang), một trong những đơn vị chủ lực tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Ngày 28/4/1972, người chiến sĩ trẻ Lê Thế Khánh anh dũng hy sinh khi mới 20 tuổi. Chỉ ít ngày sau khi ông hy sinh, vào sáng 2/5/1972, lá cờ giải phóng do các chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đã tung bay trên cổng Thành cổ Quảng Trị. Chiến công ấy ghi dấu những nỗ lực và sự hy sinh to lớn của các lực lượng tham gia chiến dịch.

Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 đã chiến đấu kiên cường tại khu vực cầu Quảng Trị trên sông Thạch Hãn, đồng thời tham gia các trận đánh tiến công giải phóng Thành cổ. Đây cũng là đơn vị có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong những trận chiến khốc liệt. Mỗi tấc đất Thành cổ Quảng Trị nhuốm máu của biết bao anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và ngã xuống vì khát vọng thống nhất non sông.

Liệt sĩ Lê Thế Khánh "được đưa về an nghỉ trong vòng tay yêu thương gia đình và nghĩa tình của thành phố.

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, sau khi hy sinh, liệt sĩ Lê Thế Khánh đã được nhân dân và chính quyền địa phương chăm lo phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Phần mộ của ông được xác định tại vị trí số 242, hàng 5, lô 3, khu A của nghĩa trang. Trong suốt những năm tháng qua, phần mộ đã được xây cất, tôn tạo, gìn giữ như một biểu hiện của lòng biết ơn đối với người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Sau 54 năm nằm lại nơi chiến trường xưa, hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh đã được đưa từ Quảng Trị về TPHCM bằng đường tàu hỏa trong niềm xúc động của thân nhân, đồng đội và những người có mặt tại ga Sài Gòn. Hài cốt liệt sĩ được gia đình và chính quyền địa phương trang trọng tiếp nhận, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ từ Quảng Trị về TPHCM lần này là kết quả của sự phối hợp giữa gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh đã được đưa từ Quảng Trị về TPHCM bằng tàu hỏa

Từ nơi chiến trường năm xưa đến Thành phố mang tên Bác hôm nay, chuyến tàu như một nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, nối những mất mát của chiến tranh với cuộc sống hòa bình mà các thế hệ hôm nay đang được hưởng. Để tổ chức việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm quá trình vận chuyển được thực hiện chu đáo, trang trọng.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ TPHCM đã thực hiện chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ với mức 1,4 triệu đồng mỗi năm cho thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Thế Khánh. Đối với thân nhân liệt sĩ, hành trình này mang ý nghĩa đặc biệt. Sau hơn nửa thế kỷ, người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc được đón về an nghỉ tại TPHCM, nơi gia đình có điều kiện gần gũi hơn trong việc chăm sóc phần mộ, hương khói và tưởng nhớ.

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong hai năm qua, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ hơn 120 gia đình liệt sĩ thực hiện các thủ tục hành chính, bố trí phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn ở, vé tàu miễn phí và tổ chức việc cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương với tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ này đạt gần 1,2 tỷ đồng.