TPHCM đổi phân làn cầu Bình Lợi, xe máy vẫn nối nhau lấn làn ôtô

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Sáng 21/9, trong giờ cao điểm, lượng phương tiện từ cầu vượt Gò Dưa hướng về sân bay Tân Sơn Nhất qua cầu Bình Lợi khá đông. Tuy nhiên, dòng xe máy tại làn được bố trí riêng và làn linh hoạt vẫn lưu thông tương đối thuận lợi, không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Dòng xe đổ về khu vực cầu Bình Lợi đông đúc vào giờ cao điểm sáng 21/9. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, khu vực chân cầu Bình Lợi, đơn vị quản lý hạ tầng đã treo băng rôn thông báo cỡ lớn từ xa, lắp đặt hệ thống biển báo phân làn trên cao và biển cấm theo giờ ngay đầu dải phân cách bê tông để người đi đường dễ nhận biết.

Hệ thống biển báo, băng rôn trên cầu Bình Lợi. Ảnh: TK

Từ xa, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng và chân cầu Bình Lợi, cơ quan quản lý đã lắp băng rôn thông báo, biển báo phân làn trên cao và biển cấm theo giờ để người đi đường nhận biết phương án tổ chức giao thông mới.

Theo ghi nhận, việc cho xe máy sử dụng làn thứ hai tính từ lề bộ hành vào giúp phân tách dòng phương tiện tốt hơn. Làn xe máy và làn linh hoạt khá thông thoáng trong thời điểm đông xe.

Tuy nhiên, tại các làn số 3, 4 và 5, vốn dành riêng cho ôtô, nhiều xe máy vẫn chạy vào. Một số xe máy cá nhân, xe công nghệ và xe chở hàng di chuyển đan xen với ôtô, thậm chí chuyển làn đột ngột trước đầu phương tiện đang chạy ở tốc độ cao.

Tình trạng này diễn ra dù hai làn dành cho xe máy phía trong vẫn còn khá rộng.

Làn đường linh hoạt thông thoáng, nhưng nhiều xe máy vẫn lấn vào làn dành riêng cho ôtô. Ảnh: TK

Anh Minh Tuấn, người thường xuyên qua khu vực, cho biết việc mở thêm làn linh hoạt giúp xe máy di chuyển thuận lợi hơn, không còn phải chen chúc ở khu vực chân cầu như trước.

"Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen chạy sang làn ôtô. Xe máy tạt đầu hoặc chạy song song với ôtô đang chạy 50-60 km/h rất nguy hiểm", anh Tuấn nói.

Hàng loạt xe máy vẫn phớt lờ quy định phân làn. Ảnh: TK

Phương án tổ chức giao thông mới được Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TPHCM áp dụng từ ngày 19/9.

Cầu Bình Lợi 2 có 10 làn xe, chia đều cho hai chiều. Theo phương án mới, làn thứ hai tính từ lề bộ hành được tổ chức linh hoạt theo khung giờ.

Từ 6h đến 9h và 16h đến 20h, xe máy được phép lưu thông tại làn này. Ngoài các khung giờ trên, làn thứ hai dành cho ôtô con và ôtô khách dưới 16 chỗ.

Ba làn phía ngoài, gồm làn số 3, 4 và 5, luôn dành riêng cho ôtô, xe máy không được phép lưu thông.

Cầu Bình Lợi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất đông phương tiện, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ảnh: TK

Làn thứ hai trước đây được thiết kế cho ôtô, sau đó từng được bố trí dải phân cách để dành cho xe máy nhằm giảm ùn tắc. Việc chuyển sang tổ chức làn linh hoạt theo giờ được kỳ vọng tận dụng tốt hơn mặt đường, phù hợp với lưu lượng phương tiện từng thời điểm.