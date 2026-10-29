TPHCM định hình siêu đô thị với tầm nhìn 100 năm
Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung vào quy hoạch, cơ chế phát triển, ngân sách và đầu tư công, trong đó có Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Theo đó, TPHCM định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển, gắn với giao thông công cộng và bảo vệ hệ sinh thái.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-dinh-hinh-sieu-do-thi-voi-tam-nhin-100-nam-post879031.html