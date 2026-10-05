TPHCM điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường phục vụ thi công Metro số 2. Ảnh: SXD

Nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM (tuyến Bến Thành - Tham Lương) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng TPHCM vừa phát thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số khu vực.

Kể từ 10/10/2026, việc lưu thông trên đường: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ được tổ chức như sau:

Đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ chức lưu thông một chiều đối với các loại xe theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình lưu thông thay thế: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Lộ trình lưu thông thay thế: Trương Định (hoặc Bà Huyện Thanh Quan) - Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Võ Văn Tần) - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai.

TPHCM điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường phục vụ thi công Metro số 2. Ảnh: SXD

Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều đối với các loại phương tiện.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, phương án tổ chức giao thông cũng được điều chỉnh.

Cụ thể, trên đường Trường Chinh, phương tiện chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ; cấm đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phương tiện chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ; cấm đi thẳng và rẽ trái.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.