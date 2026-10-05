TPHCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường từ ngày 10/10 để thi công Metro số 2

TPHCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường từ ngày 10/10. Ảnh: K.Hưng

Từ ngày 10/10, TPHCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường khu vực trung tâm và giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ nhằm phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo thông báo của Sở Xây dựng TPHCM, việc điều chỉnh giao thông được thực hiện để bảo đảm điều kiện thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Cụ thể, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, các phương tiện sẽ lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế theo hướng ngược lại được tổ chức qua các tuyến: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, các phương tiện cũng được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Người dân có thể lựa chọn các tuyến thay thế qua Trương Định (hoặc Bà Huyện Thanh Quan) - Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Võ Văn Tần) - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều đối với các loại phương tiện.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, phương án tổ chức giao thông cũng được thay đổi.

Theo đó, phương tiện trên đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đối với phương tiện trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng hoặc rẽ trái tại giao lộ này.

Phương án điều chỉnh được triển khai nhằm phục vụ thi công các nhà ga thuộc tuyến Metro số 2, trong đó có khu vực ga Tao Đàn (ST2) và ga Bảy Hiền (ST7).

Trước đó, TPHCM cũng đã triển khai nhiều phương án phân luồng, rào chắn tại các khu vực khác để phục vụ thi công tuyến metro này.