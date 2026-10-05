TPHCM điều chỉnh giao thông một số tuyến đường để hạn chế ùn tắc

Chiều 5-10, Sở Xây dựng TPHCM cho biết về việc triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn ứ tại khu vực các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, ở phường Tân Định.

Điều chỉnh lưu thông tại đường Điện Biên Phủ, phường Tân Định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ Nguyễn Văn Giai đến Điện Biên Phủ, tổ chức lưu thông 2 chiều đối với ô tô con và xe 2 bánh; riêng xe tải và xe khách lưu thông một chiều theo hướng từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Văn Giai.

Tại đường Điện Biên Phủ, tổ chức đèn tín hiệu cho phép xe 2 bánh từ Điện Biên Phủ rẽ trái liên tục vào Đinh Tiên Hoàng. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái vào Đinh Tiên Hoàng sử dụng lộ trình qua đường Phan Tôn hoặc Phan Ngữ, Huỳnh Khương Ninh, để giảm áp lực tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Đáng chú ý, tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh, Sở Xây dựng thử nghiệm lắp dải phân cách giữa đường Đinh Tiên Hoàng (hướng từ cầu Bông) nối vào đường Võ Thị Sáu, nhằm ngăn dòng xe băng ngang Đinh Tiên Hoàng để vào Nguyễn Phi Khanh, nhằm hạn chế xung đột giao thông gây ùn tắc. Trong quá trình thử nghiệm, lực lượng chức năng sẽ phối hợp điều chỉnh dải phân cách để tìm phương án phù hợp thực tế.

Vòng xoay Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngoài ra, ô tô bị cấm rẽ phải từ Đinh Tiên Hoàng vào Nguyễn Văn Giai trong khung giờ 17 giờ đến 19 giờ.

Tại hẻm 79 Điện Biên Phủ (Cây Điệp), cấm lưu thông ngược chiều từ 6 giờ đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 theo hướng từ Nguyễn Thành Ý đến Điện Biên Phủ.

Xe máy được lưu thông hai chiều trên đường Võ Văn Tần

Ngày 5-10, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 (thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM), cho biết các đơn vị liên quan đã tổ chức phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc giao thông trong thời gian thi công ga Tao Đàn (phường Bến Thành), thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, từ ngày 4-10, đường Võ Văn Tần, đoạn từ Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa) đến đường Cách Mạng Tháng Tám, xe máy được lưu thông hai chiều. Đối với ô tô tiếp tục lưu thông một chiều như hiện nay.

Cơ quan chức năng cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến đường Võ Văn Tần trong hai khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Ngoài các khung giờ trên (từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 19 giờ đến 6 giờ hôm sau), phương tiện chỉ được phép dừng nhưng cấm đỗ.

Đường Võ Văn Tần xe máy được lưu thông 2 chiều. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lực lượng chức năng đã lắp đặt pano thông báo, biển hướng dẫn và kẻ vạch vàng nét đứt để phân chia hai chiều xe chạy. Vạch phân chia không nằm giữa tim đường mà được bố trí lệch về một phía, nhằm dành phần mặt đường rộng hơn cho hướng từ Hồ Con Rùa đi Cách Mạng Tháng Tám.

Trước đây, người đi xe máy từ hướng Cách Mạng Tháng Tám về khu vực Hồ Con Rùa phải đi vòng qua các tuyến như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Diệu.

Lộ trình thay thế kể từ ngày 10-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận, tuyến Võ Văn Tần sau khi phân luồng nhìn chung giao thông ổn định, giữa khu vực giao lộ Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám các dòng xe lưu thông thông thoáng. Ô tô không dừng, đỗ như trước đây tạo thêm không gian cho xe máy lưu thông.

Từ ngày 10-10, TPHCM sẽ tổ chức lại giao thông trên một số đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công ga Tao Đàn. Cụ thể, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phương tiện sẽ lưu thông một chiều theo hướng Nguyễn Du - Nguyễn Thị Minh Khai.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cống Quỳnh đến Huyền Trân Công Chúa, lưu thông một chiều đối với tất cả các phương tiện, kể từ ngày 10-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với chiều ngược lại, phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo lộ trình Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám. Đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng được tổ chức lưu thông một chiều trên đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Các phương tiện có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua Trương Định - Võ Văn Tần hoặc Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai. Riêng đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân, khu vực gần ga Tao Đàn, được tổ chức cho tất cả phương tiện lưu thông hai chiều.