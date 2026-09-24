TPHCM diễn tập thực chiến nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng

Diễn ra từ ngày 24 đến 28-9, chương trình quy tụ cán bộ, chuyên gia của Công an TPHCM, Công an TP Đồng Nai, các doanh nghiệp an ninh mạng và cơ sở đào tạo công nghệ.

Ban tổ chức tặng hoa cho đội tấn công tham gia diễn tập

Trọng tâm của chương trình là kiểm tra thực chất năng lực giám sát, phát hiện ứng phó sự cố của các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thông tin; qua đó nhận diện lỗ hổng, điểm yếu, rà soát cơ chế phối hợp và khắc phục sự cố. Đây cũng là dịp đánh giá năng lực phòng thủ trước các nguy cơ tấn công mạng nhằm vào những hệ thống thông tin quan trọng của thành phố.

Theo ban tổ chức, trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Trong khi đó, nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị chủ động nâng cao năng lực bảo vệ hạ tầng số, bảo đảm an toàn, duy trì hoạt động liên tục của các hệ thống.

Ban tổ chức tặng hoa cho đội phòng thủ tham gia diễn tập

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị thực hiện thường xuyên. Chương trình diễn tập được tổ chức trên các hệ thống thông tin đang vận hành, nhằm kiểm tra đánh giá toàn diện và rèn luyện năng lực ứng phó, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao khả năng phòng thủ, xử lý sự cố.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu khai mạc

Năm 2026, chương trình được triển khai trên 3 hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực thiết yếu, gồm: Hệ thống thông tin dịch vụ Cấp nước Sài Gòn, Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM và Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng.

Toàn bộ quá trình diễn tập được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho các hệ thống đang vận hành, không làm gián đoạn dịch vụ ngoài phạm vi cho phép. Các phương án kiểm soát rủi ro, sao lưu và phục hồi cũng được xây dựng trong trường hợp cần thiết.