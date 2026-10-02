TPHCM: Diễn tập chữa cháy, cứu nạn quy mô lớn tại Bệnh viện Xuyên Á và chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu

Cuộc diễn tập được xây dựng trên một tình huống giả định nhưng mang tính thời sự. Một vụ chập điện tại phòng điều khiển khu điều trị ung bướu - xạ trị, nơi tập trung nhiều bệnh nhân nặng, hệ thống báo cháy tự động đang bảo dưỡng nên không hoạt động, khói độc lan nhanh, 375 người mắc kẹt, 20 người thương vong, thêm một vụ tai nạn giao thông chặn kín lối ra vào. Đây không chỉ là một kịch bản được dàn dựng để "trình diễn", mà là một lát cắt chân thực của những gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại một bệnh viện đông đúc.

Khi lực lượng tại chỗ của bệnh viện tổ chức cứu người ở các tầng 3, 4, 5, 143 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chỉ huy, 6 xe nước, 2 xe thang và 1 xe cứu nạn được huy động. Lực lượng dùng thiết bị cắt thủy lực để giải cứu lái xe mắc kẹt, biến những thời khắc sinh tử thành những phút giây có thể kiểm soát được.

Thượng tá Phạm Văn Tâm - Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 18 phát biểu tại buổi diễn tập.

Chi tiết giả định "hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đang bảo dưỡng" là một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong thực tế, hiểm họa thường đến vào đúng những thời điểm bất ngờ nhất, khi những lá chắn tưởng chừng vững chắc nhất lại đang tạm thời vô hiệu.

Cuộc diễn tập còn có một ý nghĩa xã hội sâu sắc hơn. Bệnh viện Xuyên Á là nơi điều trị cho những bệnh nhân - những người vốn đã phải gánh chịu nỗi đau bệnh tật. Nếu một sự cố cháy nổ xảy ra tại đây, hậu quả sẽ không chỉ là thiệt hại về vật chất, mà còn là sự sụp đổ của niềm tin vào nơi được coi là chốn an toàn của người bệnh. Việc lực lượng chức năng chọn bệnh viện làm nơi diễn tập cho thấy họ hiểu rằng, bảo vệ bệnh viện là bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội.

Cùng ngày, tại phường Bến Thành, một cuộc diễn tập khác cũng được tổ chức tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu. Hai địa điểm, hai loại hình cơ sở, nhưng cùng một mục tiêu: nâng cao khả năng xử lý tình huống và phối hợp lực lượng. Điều này cho thấy một cách tiếp cận toàn diện, không bỏ sót bất kỳ không gian nào, từ bệnh viện đến khu dân cư, từ nơi tập trung đông người đến nơi sinh sống hàng ngày.

Bà Huỳnh Bích Liên, Phó TGĐ Điều hành Hệ thống BVĐK Xuyên Á paht1 biểu tại buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập tại Bệnh viện Xuyên Á và chung cư Nguyễn Đình Chiểu là một lời nhắc nhở rằng an toàn phòng cháy chữa cháy không phải là câu chuyện của riêng ai. Nó là trách nhiệm của từng cá nhân, từng gia đình, từng cơ quan, và của cả cộng đồng. Khi chúng ta thấy những đoàn xe chữa cháy nối đuôi nhau, những chiến sĩ mồ hôi ướt đẫm trong bộ đồ bảo hộ, những xe thang vươn cao giữa trời, chúng ta đang thấy một xã hội đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất để có thể bảo vệ điều tốt đẹp nhất.

Một số hình ảnh ấn tượng tại buổi diễn tập: