TPHCM: Diện mạo mới của đường Nguyễn Ảnh Thủ khi ngầm hóa lưới điện

Trong những ngày qua, trước quyết sách mà HĐND thành phố Hà Nội thông qua, người dân đặc biệt quan tâm đến các cơ chế đặc thù xử lý tồn tại tại 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Trong đó, việc UBND thành phố sẽ thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng có tính chất toàn diện đối với 12 công trình đã tạo niềm tin lớn với nhân dân, đặt kỳ vọng các “nút thắt” được giải quyết một cách hài hòa, hợp tình hợp lý. Phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, luật sư, người dân xung quanh các vấn đề này.