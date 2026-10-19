TPHCM: Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026​ dự kiến chào đón 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế

Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 26 – 29/10 với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era), định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". Diễn đàn dự kiến chào đón khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Theo ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được thiết kế xuyên suốt qua 4 trụ cột chiến lược là vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới; và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Từ 4 trụ cột nền tảng này, các hoạt động được thiết kế gắn kết chặt chẽ theo dòng thời gian nhằm tạo nên một mạch nội dung thống nhất.

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm HCMC C4IR, nhấn mạnh, việc WEF đồng thương hiệu tổ chức diễn đàn năm nay là chưa có tiền lệ. Nhờ vậy, các thông tin, tin tức liên quan Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ được truyền tải đến mạng lưới các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu.

Đặc biệt, trong ngày 26/10, sự kiện CEO 500 - TEA CONNECT cho các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ quy tụ nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Chương trình tập trung vào sự dịch chuyển của vốn FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu. Qua đó, hướng tới việc nhận diện những nguồn lực mới cho tăng trưởng, đồng thời mở ra các cơ hội kết nối chiến lược đối với Việt Nam và TP.HCM.

Pa-nô quảng bá sự kiện diễn đàn kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh: AEF

Vào ngày 27/10, các phiên thảo luận 3 trục chuyên đề còn lại sẽ tập trung phân tích sự dịch chuyển kinh tế toàn cầu, được hội tụ theo ba trục chính: Chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị; kinh nghiệm trong thúc đẩy thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Ngày 28/10, phiên Toàn thể cấp cao với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" sẽ tập trung vào các thông điệp chào mừng và phát biểu định hướng chiến lược từ Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại diện lãnh đạo chính phủ các nước, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các tổ chức quốc tế lớn. Đặc biệt, cũng trong sáng cùng ngày, sẽ có sự kiện trọng điểm mang tên "60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng", tập trung tham vấn chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu". Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp cấp cao trên sân khấu giữa Thủ tướng và lãnh đạo, chuyên gia của WEF nhằm trao đổi sâu rộng về tầm nhìn, định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, dưới sự định hướng của một Phó thủ tướng, các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách sẽ tập trung phân tích "Xu hướng toàn cầu: Nhận diện các động lực tăng trưởng mới", từ đó thảo luận và xây dựng "Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới" - Ban tổ chức cho biết.

Diễn đàn được đặt trong bối cảnh cấu trúc kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi dưới tác động của công nghệ, dịch chuyển dòng vốn, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và yêu cầu chuyển đổi xanh.

Từ đó, nội dung tại diễn đàn được thiết kế tập trung những động lực có khả năng định hình lại tăng trưởng và phương thức hợp tác giữa các nền kinh tế, đô thị và khu vực doanh nghiệp.

Nội dung thảo luận chính tập trung vai trò của các siêu đô thị và những cực tăng trưởng mới; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng.

Các chương trình, phiên chuyên đề đi sâu những vấn đề như trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, sản xuất tiên tiến, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nguồn nhân lực, tài chính và các dòng vốn đầu tư mới.