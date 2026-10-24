TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân khỏi chung cư Vĩnh Hội để đảm bảo an toàn

Theo UBND phường Khánh Hội, tình trạng xuống cấp của chung cư Vĩnh Hội đã được xác định từ nhiều năm trước. Sau khi có kết quả kiểm định vào năm 2017, các cơ quan chức năng đã triển khai phương án di dời người dân nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Đến nay, đã có 103 trường hợp thực hiện di dời theo kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn 141 hộ dân chưa đồng thuận chuyển đến nơi ở mới.

Việc nhiều hộ dân tiếp tục sinh sống trong công trình đã được xác định ở cấp nguy hiểm cao nhất đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh công tác di dời, nhất là trong điều kiện công trình tiếp tục chịu tác động của thời gian và môi trường. Chính quyền địa phương xác định bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, không thể chủ quan trước những nguy cơ tiềm ẩn tại chung cư xuống cấp.

TP.HCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân khỏi chung cư Vĩnh Hội

Để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân sau khi di dời, TP.HCM đã chuẩn bị quỹ 141 căn hộ phục vụ tạm cư, tương ứng với số hộ còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội. Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số căn hộ này đã được sửa chữa, hoàn thiện các điều kiện sinh hoạt cần thiết và sẵn sàng bàn giao cho người dân.

Sau khi nhận quyết định bố trí tạm cư, các hộ dân sẽ liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM để được hướng dẫn xem căn hộ, hoàn tất hồ sơ, ký hợp đồng và nhận bàn giao nhà theo quy định.

Ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Khánh Hội, cho biết việc di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi chung cư Vĩnh Hội là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương đề nghị các chủ sở hữu, hộ dân đang sinh sống tại chung cư đồng thuận, phối hợp và chấp hành yêu cầu di dời để quá trình triển khai được thực hiện thuận lợi, an toàn.

Không riêng chung cư Vĩnh Hội, tình trạng chung cư cũ xuống cấp đang là một trong những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị tại TPHCM. Theo số liệu thống kê được công bố trong kế hoạch cải tạo chung cư cũ, thành phố có 63 chung cư với 89 lô nhà tại 16 phường thuộc diện phải khẩn trương phá dỡ, xây dựng lại. Ngoài ra, 458 chung cư với 509 lô nhà tại 41 phường tuy chưa thuộc diện phải phá dỡ nhưng cần được bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn sử dụng.

Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM đã xây dựng lộ trình cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, trong đó tập trung vào những công trình được xây dựng trước năm 1975 và giai đoạn 1975 - 1994. Theo định hướng của đề án, thành phố dự kiến dành khoảng 5 năm cho công tác chuẩn bị cải tạo, xây dựng lại 467 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 cùng các chung cư thuộc giai đoạn 1975 - 1994. Đối với các chung cư cấp B và C xây dựng trước năm 1975, thành phố đặt mục tiêu thực hiện sửa chữa, nâng cấp trong 5 năm tới nhằm kéo dài thời gian sử dụng và bảo đảm an toàn cho cư dân.

Riêng nhóm 16 chung cư cấp D, thành phố tính toán phương án xây dựng mới đối với 7 công trình đã hoàn thành di dời, tháo dỡ; đồng thời tiếp tục triển khai việc di dời, sửa chữa hoặc xây dựng lại đối với 9 chung cư còn lại. Theo lộ trình đề ra, đến năm 2035, TP.HCM phấn đấu hoàn thành công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975, cũng như các công trình hư hỏng nặng, thuộc cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng.