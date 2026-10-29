TPHCM đề xuất thu hồi hơn 345ha đất để triển khai 40 dự án

Theo Tờ trình số 1478/TTr-UBND ngày 23-10-2026, danh mục 40 công trình, dự án thu hồi đất được UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc sáng 29-10.

Trong tổng diện tích 345,22ha dự kiến thu hồi, có 28 dự án sử dụng vốn ngân sách với 68,32ha và 12 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với 276,90ha.

Đối với nhóm vốn ngân sách, lĩnh vực giao thông chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19 dự án, diện tích 54,70ha. Còn lại gồm 4 dự án giáo dục, 2 dự án công cộng và các dự án thủy lợi, xử lý chất thải, tái định cư.

Nhóm vốn ngoài ngân sách gồm 9 dự án khai thác khoáng sản với 211,73ha; 1 dự án cụm công nghiệp 50ha; 1 dự án giao thông 14,46ha và 1 dự án cấp, thoát nước 0,71ha.

Đáng chú ý, trong 9 dự án khoáng sản, có 7 dự án với diện tích 203,36ha được xem xét theo khoản 25 Điều 79 Luật Đất đai; 2 dự án còn lại, diện tích 8,37ha, áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 254/2025/QH15 và phải đáp ứng điều kiện tại Nghị định 49/2026/NĐ-CP.

Theo UBND TPHCM, sau khi tiếp thu ý kiến khảo sát, thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố, danh mục đã được điều chỉnh giảm từ 51 dự án với 394,03ha xuống còn 40 dự án với 345,22ha.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, nhà đầu tư phải cam kết hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Việc HĐND TPHCM thông qua danh mục sẽ là cơ sở pháp lý để triển khai các thủ tục thu hồi đất theo quy định.