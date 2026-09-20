TPHCM đề xuất mở rộng mua bán điện trực tiếp

Theo Luật Phát triển đô thị, HĐND TPHCM được quy định mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện trong phạm vi quản lý của thành phố; trách nhiệm của đối tượng tham gia mua bán điện trực tiếp.

Một dự án điện mặt trời mái nhà tại TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Mở rộng nhà máy điện LNG và khách hàng tại khu công nghiệp

Theo tờ trình, cơ chế mua bán điện trực tiếp hiện quy định tại Nghị định 57/2025/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 243/2026/NĐ-CP. Các quy định hiện hành xác định một số nhóm đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn được tham gia cơ chế này.

Tuy nhiên, nhu cầu mua điện trực tiếp từ các nguồn điện năng lượng tái tạo của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM rất lớn, nhất là tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Việc chỉ cho phép khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp làm hạn chế số doanh nghiệp tham gia, ảnh hưởng năng lực xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo.

Do đó, UBND TPHCM đề xuất mở rộng đối tượng tham gia mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện kết nối riêng. Cụ thể, bổ sung đơn vị phát điện từ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đối với các dự án nhiệt điện LNG, việc cho phép tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ giúp nhà đầu tư chủ động tìm kiếm khách hàng đối với 35% sản lượng điện còn lại, sau khi EVN cam kết mua không thấp hơn 65% sản lượng điện phát bình quân nhiều năm của dự án.

Chỉ mở rộng qua lưới điện kết nối riêng

Theo tờ trình, thành phố chỉ mở rộng đối tượng đối với hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện kết nối riêng, không qua lưới điện quốc gia. Tức chủ yếu khách hàng có sản lượng tiêu thụ nhỏ, không có nhu cầu mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia.

Với lưới điện kết nối riêng, giao dịch được thực hiện trực tiếp, nguồn điện đi thẳng từ nguồn phát đến nơi tiêu thụ; giá cả do hai bên thỏa thuận.

TPHCM có hơn 21.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà TPHCM hiện có hệ thống điện quy mô lớn, gồm 8 trạm biến áp 500kV với tổng công suất khoảng 12.150 MVA, 30 trạm biến áp 220kV, tổng công suất khoảng 17.250 MVA và 159 trạm biến áp 110kV với tổng công suất khoảng 17.892 MVA. Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 21.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt hơn 1.600 MWp. Tổng sản lượng điện dư phát lên lưới năm 2025 khoảng 734,7 triệu kWh, sản lượng tự dùng khoảng 765 triệu kWh, tương ứng khoảng 1,75% sản lượng điện thương phẩm năm 2025.