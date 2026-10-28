TPHCM đề xuất mở cơ chế thuê người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

Xét tuyển công chức tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về tuyển dụng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của TPHCM, các nội dung đề xuất được xây dựng nhằm xử lý những khó khăn phát sinh trong thực tiễn, nhất là tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng ở một số địa bàn và nhóm vị trí có yêu cầu chuyên môn đặc thù.

Trụ sở UBND xã Thạnh An (TPHCM). Ảnh: CẨM NƯƠNG

UBND TPHCM đề xuất cơ chế xét tuyển công chức tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo). Việc xét tuyển chỉ được thực hiện đối với vị trí việc làm đã thông báo tuyển dụng công khai nhưng không có người đăng ký dự tuyển hoặc đã tổ chức thi tuyển nhưng chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Đối với viên chức, UBND Thành phố đề xuất áp dụng hình thức xét tuyển cho các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; cùng các vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập ở đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An. Riêng việc tuyển dụng nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập ở những địa bàn này thực hiện theo quy định chuyên ngành.

Một nội dung khác được đề xuất là quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức đối với một số nhóm người đã có quá trình công tác. Các nhóm này gồm viên chức; người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu nhưng không phải công chức; người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo phạm vi dự thảo quy định; và người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Theo đề xuất, những trường hợp thuộc các nhóm nêu trên phải có đủ 5 năm công tác liên tục liền kề trước thời điểm được đề nghị tiếp nhận, làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận và được cơ quan, đơn vị đánh giá, xếp loại chất lượng từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 5 năm đó.

Đề xuất cơ chế thuê người đứng đầu

Tại tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định việc thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố, UBND TPHCM đánh giá các đơn vị sự nghiệp công lập đang đứng trước yêu cầu chuyển sang cơ chế tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư.

Yêu cầu này đòi hỏi người đứng đầu có năng lực tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, quản trị tài chính và duy trì sự phát triển bền vững của đơn vị.

Tuy nhiên, quy trình phát triển nhân sự theo ngạch bậc, thâm niên và nguồn quy hoạch có thể hạn chế cơ hội tiếp cận những ứng viên giỏi từ khu vực tư nhân hoặc chuyên gia quốc tế. Việc bổ nhiệm chưa gắn chặt với cam kết về chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), trong khi cơ chế tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ khó cạnh tranh với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp tư nhân.

Do đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố đề xuất 2 hình thức lựa chọn người đứng đầu, gồm: thuê nhân sự hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định.

Đối với doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của TPHCM, thành phố đề xuất cơ chế thuê Tổng Giám đốc, Giám đốc. Riêng các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch doanh nghiệp và thành viên Hội đồng thành viên được thực hiện theo hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm.