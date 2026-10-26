TPHCM đề xuất hợp tác với Ấn Độ về AI, bán dẫn và nhân lực công nghệ cao
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chính thức diễn ra tại TPHCM, với hơn 2.000 đại biểu đăng ký tham dự và hơn 200 diễn giả đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khuôn khổ diễn đàn, Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam - Ấn Độ và Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 được tổ chức, góp phần thúc đẩy kết nối, hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-de-xuat-hop-tac-voi-an-do-ve-ai-ban-dan-va-nhan-luc-cong-nghe-cao-post878567.html