TPHCM đề xuất hợp tác với Ấn Độ về AI, bán dẫn và nhân lực công nghệ cao

Từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực có khả năng gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc.