TPHCM đề xuất hỗ trợ hơn 600 triệu đồng cho giáo viên học tiến sĩ

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học phí đối với các lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm trên địa bàn.

Theo dự thảo, đối tượng được hỗ trợ gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, được cơ quan có thẩm quyền cử, tuyển chọn hoặc chấp thuận đi học tập, nghiên cứu, đào tạo trong nước hoặc nước ngoài. Chương trình phải thuộc lĩnh vực, ngành trọng điểm của thành phố.

Với đào tạo ở nước ngoài, người học phải thuộc chương trình, kế hoạch được UBND TP phê duyệt. Mức hỗ trợ tiến sĩ và tương đương là 120 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I, tương đương 637,2 triệu đồng/người; thạc sĩ và tương đương là 60 lần, tương đương 318,6 triệu đồng.

Với đào tạo trong nước, người học phải được Sở GD-ĐT hoặc cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp cử đi học theo chỉ tiêu, kế hoạch được phê duyệt. Mức hỗ trợ thạc sĩ là 30 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 159,3 triệu đồng; tiến sĩ là 60 lần, tương đương 318,6 triệu đồng.

Đối với các khóa học ngắn hạn, dự thảo đề xuất hỗ trợ theo chi phí thực tế. Khóa học trong nước được hỗ trợ học phí và các chi phí trực tiếp, cần thiết, tối đa 10 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 53,1 triệu đồng/người/khóa. Khóa học ở nước ngoài được quyết toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tối đa 30 lần, tương đương 159,3 triệu đồng.

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục học thạc sĩ, tiến sĩ. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Người được hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, năng lực chuyên môn, chương trình và đơn vị tiếp nhận; đồng thời cam kết hoàn thành khóa học và thực hiện nghĩa vụ sau hỗ trợ.

Người học thạc sĩ, tiến sĩ phải cam kết làm việc liên tục 5 năm tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn sau khi hoàn thành chương trình; khóa học ngắn hạn là 2 năm.

Trường hợp bỏ học, không tốt nghiệp đúng hạn, gian lận hồ sơ, không được cấp hoặc bị thu hồi văn bằng, người học phải hoàn trả kinh phí. Người hoàn thành chương trình nhưng nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc trước thời hạn cam kết cũng phải hoàn trả.

Dự thảo xác định lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm là những lĩnh vực TPHCM ưu tiên phát triển để đáp ứng yêu cầu về kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Danh mục được xây dựng theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phù hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố và định hướng phát triển nhân lực quốc gia, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, khả thi. Danh mục sẽ được rà soát, cập nhật định kỳ hoặc khi cần thiết.