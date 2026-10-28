TPHCM đề xuất hỗ trợ ban đầu 531 triệu đồng/người để thu hút nhân tài

UBND TPHCM vừa có tờ trình dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng. Đây là nội dung nhằm cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị.

Giáo sư nước ngoài tham gia thỉnh giảng tại Khoa y Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: THANH HÙNG

Thu hút nhân tài theo nhu cầu thực tế

Theo tờ trình, TPHCM đang tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ lượng tử, năng lượng mới, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, kinh tế biển, khu thương mại tự do, quy hoạch và hạ tầng đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Thành phố cũng cần nhân lực chất lượng cao trong khoa học xã hội và nhân văn, hoạch định chính sách công, quản lý nhà nước, pháp lý và tư pháp.

Theo rà soát của Sở KH-CN, nhu cầu đăng ký thu hút nhân lực năm 2026 là 43 người (gồm 39 chuyên gia, 3 người có tài năng đặc biệt và 1 kiến trúc sư trưởng dự án).

UBND TPHCM nhận định, nếu chậm ban hành chính sách, thành phố có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội huy động nhân sự có năng lực dẫn dắt, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, chương trình trọng điểm và sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Việc tuyển dụng, trọng dụng nhân lực trình độ cao cần gắn chặt hơn với vị trí việc làm, nhiệm vụ đột phá, chiến lược và sản phẩm, kết quả đầu ra cụ thể.

Có 3 hình thức được đề xuất gồm: ký hợp đồng chuyên gia; tuyển dụng người có chuyên môn, trình độ cao vào làm công chức, viên chức; xét công nhận và trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức hiện hữu có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đối tượng thu hút gồm chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà quản trị, người có tài năng đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ sau đại học và nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. TPHCM cũng xem xét thu hút người đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Đãi ngộ gắn với sản phẩm, kết quả công việc

Đối với chuyên gia làm việc theo hợp đồng, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần ở mức 531 triệu đồng/người đối với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng và chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các nhóm chuyên gia, người có tài năng khác được đề xuất hỗ trợ 424,8 triệu đồng/người.

Mức thu nhập hàng tháng được đề xuất trong khoảng 20-50 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2-265,5 triệu đồng/người/tháng. Mức cụ thể do cấp có thẩm quyền quyết định căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kết quả thẩm định, nguồn kinh phí và các điều kiện liên quan; mức tối đa không áp dụng cho mọi trường hợp.

Ngoài ra, người được thu hút có thể được bố trí nhà ở công vụ, nhà ở chuyên gia hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Thành phố cũng đề xuất hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho cá nhân và gia đình theo giới hạn cụ thể, tạo điều kiện tiếp cận phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu, thư viện, trang thiết bị và hạ tầng phục vụ nghiên cứu.

Với người có trình độ chuyên môn cao được tuyển dụng làm công chức, viên chức, thành phố đề xuất hỗ trợ thu nhập hàng tháng ngoài tiền lương, phụ cấp hiện hưởng. Mức hỗ trợ dao động từ 10,62-26,55 triệu đồng/người/tháng, tùy nhóm đối tượng và trình độ chuyên môn.

Chính sách dự kiến được áp dụng trong 5 năm, có thể xem xét gia hạn nhưng tổng thời gian không quá 10 năm. Kết quả đánh giá công việc theo từng quý là căn cứ xác định mức hỗ trợ. Các khoản khuyến khích cũng được thiết kế theo sản phẩm, công trình cụ thể.

UBND TPHCM đề xuất tổng mức chi cho 130 trường hợp trong 1 năm là khoảng 379,63 tỷ đồng, gồm 50 trường hợp ký hợp đồng chuyên gia và 80 trường hợp tuyển dụng công chức, viên chức. Đây là phương án tính toán theo giả định thu hút và áp dụng mức đãi ngộ cao nhất cho từng nhóm. Việc chi trả thực tế phải căn cứ nhiệm vụ được giao, kết quả đầu ra, điều kiện hưởng chính sách và khả năng cân đối ngân sách.