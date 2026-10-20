TPHCM đề xuất hỗ trợ 1 lần cho gần 12 nghìn người hoạt động không chuyên trách dôi dư

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc dôi dư do kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ, không thuộc diện hưởng chế độ theo Điều 10 Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Theo dự thảo, chính sách hỗ trợ 1 lần áp dụng với 3 nhóm: người nghỉ việc do sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; người tiếp tục giữ chức danh đến ngày 31/12 nhưng dôi dư do địa phương kiện toàn nhân sự; người công tác tại khu phố, ấp trước ngày 30/6 và kiêm nhiệm 2 chức danh theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND của HĐND TPHCM trước sắp xếp.

Cụ thể, người chưa đến tuổi nghỉ hưu, có dưới 5 năm công tác được trợ cấp bằng 0,8 lần phụ cấp hàng tháng nhân số tháng công tác, cộng 1,5 lần phụ cấp cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp tìm việc làm.

Người có từ đủ 5 năm công tác trở lên được trợ cấp bằng 0,8 lần phụ cấp hàng tháng nhân số tháng còn lại đến tuổi nghỉ hưu, tối đa 60 tháng; cộng 1,5 lần phụ cấp cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp tìm việc làm.

Người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động được trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

Cán bộ, công chức cấp xã chuyển sang làm người hoạt động không chuyên trách do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 cũng được hưởng chế độ tương tự, với mức lương tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề trước khi chuyển công tác.

Thời gian tính trợ cấp là tổng thời gian giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; mức phụ cấp căn cứ vào tháng liền kề trước ngày 1/7.

Đáng chú ý, trong vòng 60 tháng kể từ ngày nhận trợ cấp, nếu được bầu cử, tuyển dụng trở lại vào đơn vị hưởng lương ngân sách hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, người nhận phải hoàn trả số tiền đã hưởng.

UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thẩm định, chi trả và quyết toán kinh phí theo quy định.

Theo Sở Nội vụ, TPHCM hiện có 11.773 người hoạt động không chuyên trách dôi dư, trong đó 2.759 người do sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc kiện toàn đội ngũ; 9.014 người là bí thư Đoàn thanh niên, chi hội trưởng Hội phụ nữ và các chức danh chi hội trưởng khác tại khu phố, ấp. Việc hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi cho người công tác ở cơ sở đồng thời tạo điều kiện để địa phương kiện toàn, trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ.