TPHCM đề xuất hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm từ năm 2028

Sở Xây dựng TPHCM đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định lộ trình chuyển đổi, chính sách phát triển giao thông xanh và triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) trên địa bàn.

Theo dự thảo, việc triển khai LEZ được chia thành nhiều giai đoạn, gắn với tiến độ phát triển giao thông công cộng, hạ tầng tiếp năng lượng, hệ thống kiểm định và giám sát khí thải, nhằm bảo đảm người dân có phương án đi lại thay thế trước khi siết chặt điều kiện lưu thông.