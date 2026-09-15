TPHCM: Đề xuất công nhận kết quả học tập cho trẻ em tại các lớp hỗ trợ học tập

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm một lớp học tình thương trên địa bàn phường Thủ Dầu Một, TPHCM

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đang nghiên cứu phương án công nhận việc hoàn thành lớp học đối với học sinh tại các lớp học tình thương, khi đủ điều kiện các em có thể chuyển tiếp học các lớp tiếp theo ở hệ giáo dục chính quy.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu rà soát các địa điểm có tổ chức hoạt động hỗ trợ học tập; nắm tình hình, hoàn cảnh, độ tuổi và quá trình học tập của trẻ em để phân loại, định hướng hình thức học tập phù hợp theo quy định về giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, phổ cập giáo dục và các quy định có liên quan.

Đối với đề xuất đánh giá, công nhận kết quả học tập của trẻ em đang học tại các lớp hỗ trợ học tập hoặc tự học tại nhà, Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu, rà soát theo các quy định hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập theo quy định.

Ngoài ra, ngành giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với Công an Thành phố và các địa phương rà soát, xác minh hoàn cảnh, nguyện vọng của trẻ em; hướng dẫn các trường hợp đáp ứng điều kiện thực hiện việc học tập tại Trường Văn hóa Công an nhân dân V theo quy định.

Thống kê tính đến ngày 10-9-2026 cho biết, toàn thành phố có 55 trung tâm học tập cộng đồng đã được thành lập. Riêng mô hình các gia đình hoặc tổ chức, cá nhân mở lớp hỗ trợ học tập cho các trẻ em, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiếp tục rà soát và hướng dẫn các cá nhân, đơn vị đưa các em đến nơi được công nhận và học tập theo đúng quy định.

Tới đây, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục tổng hợp, theo dõi tình hình, phối hợp với các địa phương tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận và tiếp tục học tập phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập.