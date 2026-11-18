Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại chương trình kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức ngày 18/11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong đã gửi lời tri ân chân thành của chính quyền và nhân dân Thành phố đến toàn thể thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành Giáo dục đã bền bỉ đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

Đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định thành bại

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nhà giáo trong công cuộc đổi mới giáo dục, ông Lê Quốc Phong khẳng định: “Đội ngũ thầy cô giáo chính là nhân tố quyết định thành bại của sự nghiệp đổi mới giáo dục”.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực ngân sách cao nhất cho giáo dục; đồng thời khẩn trương tham mưu cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ vượt trội cho giáo viên theo thẩm quyền đặc thù của Thành phố.

“Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề, cống hiến trọn vẹn trí tuệ và tâm huyết mà không phải lo toan gánh nặng mưu sinh”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh chính sách chăm lo đội ngũ nhà giáo, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị ngành Giáo dục tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến thực chất, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trước hết, ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, quản trị và phát triển giáo dục; thực hiện triệt để nguyên tắc “giảm để tăng”. Trong đó, cần giảm gánh nặng hồ sơ, sổ sách hành chính; giảm các cuộc thi mang tính hình thức và áp lực thành tích, qua đó tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên, đồng thời dành thêm thời gian để học sinh trải nghiệm, sáng tạo.

Nhiệm vụ thứ hai là đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ngành Giáo dục cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, gắn kiến thức được trang bị trên lớp với thực tiễn cuộc sống.

Thứ ba, cần kết hợp hài hòa giữa giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống và lòng nhân ái, nghĩa tình. Theo ông Lê Quốc Phong, mục tiêu giáo dục không chỉ là đào tạo những học sinh giỏi khoa học, thành thạo công nghệ, ngoại ngữ mà còn phải có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, hiểu biết lịch sử, trân trọng văn hóa truyền thống và giàu lòng nhân ái.

Thứ tư, Thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng đến xây dựng hệ thống trường học thông minh, hạnh phúc. Việc tận dụng tối đa các cơ chế vượt trội từ Luật Phát triển đô thị được xác định là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh đầu tư cơ sở vật chất, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng số trong ngành Giáo dục.

Nhiệm vụ thứ năm là chăm lo toàn diện đời sống, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong đó, chính sách tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút, giữ chân giáo viên, tạo động lực để đội ngũ nhà giáo gắn bó lâu dài với nghề.

Ngành giáo dục TPHCM chủ động thích ứng trước yêu cầu mới

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, năm 2026 đánh dấu một giai đoạn quan trọng đối với ngành Giáo dục Thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Phát, GIám đốc Sở GD&ĐT TPHCM

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị cùng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực đã đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Điều này đòi hỏi toàn ngành phải chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực thực hiện.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục Thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp. Nhiều thầy cô nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đảm nhận những nhiệm vụ mới; không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ và các xu hướng giáo dục hiện đại.

“Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp ấy đã góp phần giữ vững chất lượng của hệ thống và tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo”, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh.

Những định hướng được lãnh đạo Thành phố đặt ra tại buổi lễ không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, mà còn cho thấy quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục ngày càng hiện đại, nhân văn và chất lượng. Trong đó, chăm lo đời sống, cải thiện chính sách đãi ngộ và tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực được xác định là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của giáo dục TPHCM.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, quy mô ngành giáo dục TPHCM hiện lớn nhất cả nước, với 3.438 cơ sở giáo dục, hơn 2,5 triệu học sinh. Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập (từ 2.188 đơn vị giảm xuống còn 1.486 đơn vị, giảm hơn 32% đầu mối quản lý) theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhưng không làm giảm điểm trường, không làm giảm chỗ học và không gây xáo trộn cho người học.