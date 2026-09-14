TPHCM đề xuất 17 vị trí thành lập các khu công nghệ số

Khu công nghệ cao TPHCM

Theo đề án, các khu công nghệ số tập trung được hình thành và phát triển với mục tiêu chiến lược tạo ra năng lực nội sinh về khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội. TPHCM xác định nhu cầu quy hoạch từ 750-1.000ha đất dành cho phát triển các khu khu công nghệ số tập trung mới giai đoạn 2026-2030.

Đến năm 2030, mạng lưới các khu công nghệ số tập trung cơ bản hình thành và vận hành ổn định, hướng tới thu hút các tập đoàn công nghệ lớn cùng các trung tâm đổi mới sáng tạo và R&D (thiết kế và sản xuất) quy mô vùng.

Sau năm 2030, TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển thêm một số khu công nghệ số tập trung và tăng kết nối với khu công nghiệp, đô thị, logistics, dịch vụ.

Theo đề án, TPHCM đặt mục tiêu huy động vốn theo nguyên tắc 1 đồng vốn Nhà nước huy động 9 đồng vốn doanh nghiệp, với vốn Nhà nước cần bỏ cho hạng mục hạ tầng khung 400 triệu USD và vốn xã hội khoảng 3,6-4 tỷ USD.

Việc phát triển các khu công nghệ số tập trung được kỳ vọng sẽ tạo ra 400.000-500.000 việc làm số, đồng thời lan tỏa việc nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

17 vị trí phù hợp thành lập các khu công nghệ số Khu công nghệ số Củ Chi có diện tích gần 85ha tại xã Tân An Hội, phát triển theo mô hình đô thị - khoa học công nghệ gắn với các ngành R&D chuyên sâu. Chi phí đầu tư xây dựng dự kiến 18.662 tỷ đồng. Khu công nghệ số Trung Mỹ Tây rộng gần 27ha, nằm tại phường Trung Mỹ Tây, liền kề Công viên phần mềm Quang Trung hiện hữu. Chi phí đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng. Khu công nghệ số Thủ Đức rộng 40ha, trong Khu Công nghệ cao mở rộng, với chi phí đầu tư dự kiến 8.000 tỷ đồng. Khu công nghệ số TPHCM tại Bình Dương cũ có diện tích hơn 115ha, nằm tại phường Bình Dương, được định hướng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi phí đầu tư xây dựng dự kiến 55.426 tỷ đồng. Khu công nghệ số Tân Định, có hiện trạng là Cụm công nghiệp Tân Định 2 tại Bắc Tân Uyên, có diện tích 75ha. Chi phí đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng. Khu công nghệ số Châu Đức tại xã Châu Đức có diện tích quy hoạch hơn 59ha. Chi phí đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng. Khu công nghệ số Châu Pha rộng 74ha tại xã Châu Pha được định hướng tích hợp nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và sản xuất thử nghiệm công nghệ cao. Khu công nghệ số Nhà Bè rộng hơn 12ha, thuộc khu GS Smart City với chi phí đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng. Khu công nghệ số Tân Thuận rộng 10ha, tại Khu chế xuất Tân Thuận được định hướng chuyển đổi một phần khu chế xuất thành khu công nghệ tập trung, trung tâm công nghệ Fintech và công nghệ. Khu công nghệ số Hi-Tech Center rộng 7,5ha tại khu vực phường Bình Hòa sẽ tập trung nghiên cứu, thí điểm và phát triển AI, UAV, công nghệ sinh học và vật liệu mới, với chi phí đầu tư dự kiến 3.600 tỷ đồng. Khu công nghệ số F-Soft gần 20ha tại phường Tân Đông Hiệp được định hướng thành trung tâm nghiên cứu và giáo dục sáng tạo, tập trung AI, IoT, bán dẫn và công nghệ sinh học. Chi phí đầu tư dự kiến 3.600 tỷ đồng. Khu công nghệ số Bình An rộng 26ha, nằm tại Khu công nghiệp Bình An, hướng tới hình thành trung tâm logistics thông minh, R&D và công nghiệp sáng tạo, với chi phí đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng. Khu công nghệ số Riverside rộng 200ha, nằm trong quy hoạch Khu công viên khoa học Công nghệ Bình Dương Riverside ISC 600ha. Khu công nghệ số tập trung Cây Trường rộng 200ha, nằm trong Khu công nghiệp Cây Trường 700ha, định hướng là trung tâm nghiên cứu, tập trung R&D các ngành AI, IoT, công nghệ bán dẫn và công nghệ sinh học. Khu công nghệ số tập trung VSIP 3 rộng 200ha, nằm trong Khu công nghiệp VSIP 3 rộng 1.000ha, hướng tới mô hình trung tâm nghiên cứu và giáo dục sáng tạo, tập trung vào các ngành công nghệ mũi nhọn. Khu công nghệ số tập trung Long Sơn có quy mô lớn nhất trong danh sách với 300ha, thuộc Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Khu công nghệ số tập trung Bình Chánh rộng 30ha, thuộc Khu chức năng 20 - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn.