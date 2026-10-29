TPHCM đề xuất 147 khu đất làm dự án nhà ở

Sáng nay 29-10, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, UBND TPHCM trình 47 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, Tờ trình số 1511/TTr-UBND đề xuất thông qua danh mục 147 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2026 theo Nghị quyết 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội.

Tổng diện tích các khu đất được đề xuất khoảng 8,54 triệu m², tương đương 854,28ha. Trong đó, diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng thành đất ở khoảng 4,57 triệu m², tương đương 457,34ha; diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng khoảng 341,51ha.

Theo tờ trình, khu vực TPHCM trước sắp xếp có 94 khu đất được đề xuất, tổng diện tích khoảng 589,58ha. Diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng thành đất ở khoảng 313,92ha.

Sau khi tính diện tích đất ở dự kiến của 94 khu đất này, phần diện tích đất ở còn lại trong giới hạn 30% theo quy hoạch được phê duyệt khoảng 1.364,93ha, bảo đảm không vượt giới hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 171/2024/QH15.

Trường hợp đối chiếu bổ sung với số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 và diện tích đất ở đã được giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đến ngày 1-6-2026, phần diện tích đất ở còn lại sau khi tính 94 khu đất khoảng 1.058,67ha.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp, UBND TPHCM đề xuất 19 khu đất, tổng diện tích khoảng 124,67ha. Trong đó, diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng thành đất ở khoảng 64,59ha.

Sau khi tính diện tích đất ở dự kiến của 19 khu đất, phần diện tích còn lại trong giới hạn 30% theo quy hoạch được phê duyệt khoảng 141,11ha. Nếu đối chiếu bổ sung với số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 và diện tích đất ở đã được giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đến ngày 1-6-2026, phần diện tích còn lại khoảng 556,40ha.

Khu vực Bình Dương trước sắp xếp có 34 khu đất được đề xuất, tổng diện tích khoảng 140,03ha. Diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng thành đất ở khoảng 78,82ha. Sau khi tính diện tích đất ở dự kiến của các khu đất này, phần diện tích đất ở còn lại trong giới hạn 30% theo quy hoạch được phê duyệt khoảng 2.239,98ha.

Trường hợp đối chiếu bổ sung với số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 và diện tích đất ở đã được giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đến ngày 1-6-2026, phần diện tích còn lại khoảng 2.051,66ha.

Đánh giá chung, UBND TPHCM cho biết, theo kết quả rà soát, tổng hợp và phương pháp tính do Sở NN-MT báo cáo, tổng diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng thành đất ở của 147 khu đất không vượt quá giới hạn 30% diện tích đất ở tăng thêm theo Nghị quyết 171/2024/QH15.

Việc xác định giới hạn được thực hiện trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu sử dụng đất trong các quy hoạch cấp tỉnh đã được phê duyệt trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Qua rà soát, các khu đất đề xuất trong đợt này không có diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc đất rừng sản xuất dự kiến chuyển mục đích sử dụng.