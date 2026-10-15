TPHCM đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Một chung cư cũ tại TPHCM

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các phường đã hoàn thành công tác kiểm định thực hiện công tác quyết toán vốn chi cho công tác kiểm định; xem xét, bổ sung nguồn vốn chi cho địa phương theo quy định.

Đối với 63 chung cư (89 lô) thuộc trường hợp phá dỡ, giao UBND 16 phường có trách nhiệm thực hiện theo quy định và theo ý kiến của Sở Xây dựng.

Cụ thể, rà soát nhu cầu tạm cư các hộ dân để có cơ sở bố trí quỹ nhà tạm cư, tái định cư, chủ động phương án di dời các hộ dân và chi hỗ trợ tiền thuê nhà ở.

Thông báo kết luận kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư đến các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư để biết và thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tập trung tại các khu vực hư hỏng nặng về kết cấu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn... trong thời gian chờ thực hiện phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định.

Phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định, đúng tiến độ và chỉ đạo của UBND thành phố. Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát, xác định các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phù hợp để kêu gọi đầu tư.

Đối với 458 chung cư (509 lô) không thuộc trường hợp phá dỡ, giao UBND 41 phường có trách nhiệm khẩn trương thực hiện rà soát, phân loại để bố trí vốn thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa chung cư.

Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tập trung tại các khu vực hư hỏng về kết cấu (khu vực hành lang chung, khu vực gần cầu thang công cộng). Sửa chữa, gia cố hệ kết cấu hiện hữu tại các vị trí có biểu hiện hư hỏng và hệ thống kỹ thuật của công trình; kiểm tra, bảo trì công trình thường xuyên, định kỳ theo quy định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số (Lô I, II, IV, VI, VIII, XI, X, XI), Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, UBND thành phố giao UBND phường Bình Quới nghiên cứu, xem xét ban hành Quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đã được UBND thành phố ủy quyền.