TPHCM đẩy mạnh rà soát, thu hồi và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công

Một trụ sở dôi dư được chuyển thành trường học

Tính từ thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn đến nay, Sở Tài chính TPHCM đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý theo quy định.

Đối với quỹ nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số có 129 cơ sở. Đến nay, Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 cơ sở. Đối với các cơ sở còn lại, Sở đang lấy ý kiến UBND các phường, xã và đơn vị có liên quan để xác định nhu cầu sử dụng.

Trường hợp phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, thành phố sẽ xem xét giao cho địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng. Các cơ sở còn lại sẽ được đề xuất giao các đơn vị chuyên trách quản lý, khai thác theo quy định.

Song song đó, UBND thành phố đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc xử lý tình trạng nhà, đất công bỏ trống, sử dụng không hiệu quả hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND thành phố đã giao Sở NN-MT phối hợp với UBND các phường, xã đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

Về giải pháp lâu dài, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 23-10-2025 về sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.