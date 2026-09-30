TPHCM đẩy mạnh hợp tác với Singapore trong cải cách hành chính, chuyển đổi số

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 28-9, Đoàn công tác có buổi làm việc chuyên đề với Cơ quan Dịch vụ công (Public Service Division - PSD) trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Singapore.

Cuộc làm việc nhằm tìm hiểu kinh nghiệm chính sách của Singapore trong xây dựng nền hành chính hiện đại, theo hướng kiến tạo phục vụ, xây dựng môi trường công vụ chuyên nghiệp, phát triển đội ngũ công chức thành thạo kỹ năng số, nâng cao năng lực thực thi công vụ và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với cơ quan Dịch vụ công (Public Service Division - PSD) trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Singapore. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Cùng ngày, Đoàn có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Nhà ở Singapore (HDB). Bà Lui Wen Qing, Quyền Giám đốc HDB, giới thiệu với đoàn về quá trình hình thành và phát triển của HDB, đặc biệt là vai trò nòng cốt trong giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là nhóm có thu nhập trung bình và thấp. HDB hiện quản lý mạng lưới nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà ở giá phù hợp, với các căn hộ là nơi ở của gần 80% dân số Singapore.

Đoàn tìm hiểu về chính sách phát triển quỹ nhà ở xã hội, kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng và quản lý các khu đô thị, khu chung cư giá phù hợp phục vụ nhu cầu người dân; gắn kết giữa phát triển nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian sống bền vững.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm, ngày 29-9, Đoàn công tác TPHCM có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Thông tin và Truyền thông Singapore (IMDA), trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng chuyển đổi số trong dịch vụ hành chính công, phát triển kinh tế số, xây dựng hạ tầng số, quản trị dữ liệu. Đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm về công tác hoạch định chính sách trong xây dựng hệ sinh thái số, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Hai bên trao đổi về các giải pháp ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Giáo sư Joseph Liow, Hiệu trưởng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Sáng 30-9, đoàn đến thăm, làm việc với Giáo sư Joseph Liow, Hiệu trưởng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore.

Giáo sư Joseph Liow đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Trường Chính sách công Lý Quang Diệu với các bộ ngành, địa phương Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Singapore và Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Giáo sư Joseph Liow, Hiệu trưởng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Hai bên thảo luận về các tiềm năng, định hướng thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị nhà trường tiếp tục mở rộng hơn nữa hợp tác với TPHCM trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức và cán bộ lãnh đạo quản lý, thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức về quản trị hiện đại, cũng như các chương trình đào tạo dài hạn, chuyên sâu cho bậc sau đại học.

Hai bên cũng nhất trí sẽ trao đổi để tiến tới sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Nội vụ TPHCM và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu về hợp tác đào tạo cán bộ công chức.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, tham quan triển lãm công nghệ Tech Week Singapore - một trong những diễn đàn kết nối về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy mô hàng đầu khu vực.